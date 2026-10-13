CoreWeave получит 240 МВт в индийском кампусе AdaniConneX Taloja, где развернёт NVIDIA Vera Rubin

CoreWeave выходит на индийский рынок. Компания намерена развернуть ИИ-облако мощностью 240 МВт в кампусе Taloja местной компании AdaniConneX в Нави-Мумбаи (Navi Mumbai) и открыть локальный офис для работы с местными заказчиками, сообщает Converge! Digest. Возможно дальнейшее масштабирование проекта. Это первый инфраструктурный проект компании в Индии — компания последовательно осваивает всё новые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Проект предусматривает использование трёх зданий ЦОД по 80 МВт с возможностью расширения в будущем до 480 МВт, CoreWeave выступит единственным арендатором. Компания развернёт новейшую платформу NVIDIA Vera Rubin. Первая очередь должна заработать в середине 2028 года. Объекты в кампусе Taloja специально разработаны для использования высокоплотной ИИ-инфраструктуры с применением СЖО (DLC) без испарительных систем.

Равные доли в AdaniConneX принадлежат Adani Enterprises и EdgeConneX. Компания строит инфраструктуру крупных ЦОД в Индии, комбинируя возможности Adani в сфере инфраструктуры и энергетики с опытом EdgeConneX в сфере строительства дата-центров. Для индийского рынка ЦОД проект означает масштабное объединение местной инфраструктурной платформы и оператора облачных ИИ-вычислений глобального уровня.

Ранее CoreWeave уже объявила о намерении развернуть в Индонезии три ЦОД общей мощностью 360 МВт, а также в иных локациях за пределами Северной Америки и Европы. То есть общая мощность проектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит около 600 МВт, причём оба региональных проекта должны заработать в 2028 году. CoreWeave стала одним из первых получателей систем на VR200 NVL72.

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