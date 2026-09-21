CoreWeave стала клиентом оператора криптомайнинговых ЦОД Blockfusion в Ниагара-Фолс

Предлагающая оптимизированные для криптомайнинга ЦОД компания Blockfusion подписала соглашение с облачной ИИ-компанией CoreWeave. Последняя станет клиентом её ЦОД на территории кампуса North East Data в Ниагара-Фолс (шт. Нью-Йорк), сообщает Datacenter Dynamics. Соответствующие данные обнародовала специальная SPAC-компания Blue Acquisition Corp., присутствующая на NASDAQ — идёт процедура её слияния с Blockfusion.

Договор заключён на 15 лет с возможностью дважды продлить его ещё на 5 лет. В июне было объявлено о подписании необязывающего письма о намерениях. На тот момент Blockfusion заявляла, что в общей сложности клиент получит до 300 МВт мощности, в т.ч. 85 МВт будет гарантировано по принципу take-or-pay. Ранее Blockfusion заявляла, что только 85 «гарантированных» мегаватт могут принести порядка $2,8 млрд выручки за первые 15 лет, если договор продлят дважды, он принесёт до $5 млрд.

По словам Blockfusion, компания превращает бывшую производственную площадку в Ниагара-Фолс в инфраструктуру для вычислений нового поколения, способную стать центром «технологического притяжения» региона в долгосрочной перспективе. Ранее Blockfusion уже переоборудовала прекратившую работу электростанцию в кампус для криптомайнинга, теперь она адаптирует объект для использования высокоплотной ИИ-инфраструктуры с жидкостным охлаждением.

CoreWeave строит и собственные площадки для ИИ-вычислений, но в основном компания полагается на сторонних операторов дата-центров. В частности, в Северной Америке она арендует мощности у Core Scientific (едва не купив её), Galaxy Digital, Related Digital, Applied Digital, Chirisa Technology Parks, Lincoln, Flexential, TierPoint, Digital Realty, DataBank, Switch, Digital Crossroads, eStruxture, Bell Canada и др. В числе ключевых клиентов CoreWeave — крупнейшие компании рынка ИИ, включая OpenAI, Microsoft, IBM, NVIDIA и Meta✴.

Предоставляющая облачные услуги для ИИ компания перешла от сдачи в аренду мощностей криптомайнерам к сдаче ИИ-компаниям, включая бизнесы Core Scientific, Applied Digital и Galaxy. По словам мэрии Ниагара-Фолс, в конечном счёте инвестиции в технологии должны приность реальные выгоды местным жителям.

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