Firmus развернёт для OpenAI ИИ ЦОД в Малайзии, пока южнокорейский Stargate стоит на паузе

Австралийская Firmus подписала многолетнее соглашение с OpenAI о предоставлении последней мощностей в Малайзии. В рамках договора OpenAI станет якорным клиентом двух ИИ ЦОД. Тем временем реализация проекта OpenAI — Stargate в Южной Корее столкнулась с препятствиями, сообщает Datacenter Dynamics.

По словам Firmus, соглашение с OpenAI увеличит объёмы законтрактованных мощностей компании до более 900 МВт. На сегодня у неё есть семь проектов ИИ ЦОД в Австралии, Сингапуре, Индонезии и Малайзии — уже работающих или строящихся. Пять из них всё ещё не готовы и должны быть введены в эксплуатацию в течение 24 мес. Они будут использовать платформу для ИИ-фабрик NVIDIA DSX с Vera Rubin NVL72 в модульных решениях Firmus HyperCube. Параллельно при участии Firmus ведутся работы над прокладкой нового кабеля APX East из Австралии в США.

Планы компании по строительству площадки в Малайзии ранее не разглашались. При этом подчёркивается, что Firmus потратила семь лет на создание инфраструктуры в Юго-Восточной Азии и Австралии. В Firmus утверждают, что многолетнее партнёрство знаменует момент превращения Азиатско-Тихоокеанского региона из потребителя ИИ-сервисов в поставщика. В OpenAI подчеркнули, что новые ЦОД в Малайзии помогут компании обслуживать растущий спрос на продукты компании в регионе и по всему миру.

В последнее время Малайзия привлекает крупные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, причём, по данным местных властей, около 44 % всех одобренных в I половине 2026 года инвестиций приходится на ЦОД и облачные вычисления — Малайзия давно претендует на роль важного ИИ-хаба в регионе. Соседний Сингапур развивается более осторожно и избирательно, играя при этом важную роль на рынках региона. Филиппины тоже стремятся превратить страну в новый ИИ-хаб.

Вместе с тем, по данным южнокорейских СМИ, проект Stargate в Южной Корее практически не развивается. Планы строительства ЦОД в стране анонсировали в октябре 2025 года, OpenAI подписала письмо о намерениях с Samsung Electronics и SK hynix, предусматривавшее строительство двух ИИ ЦОД на юго-западе страны. По данным неназванных источников, реализация проекта приостановлена, поскольку компании не могут получить площадку, способную удовлетворить потребности ЦОД в энергии и воде. SK заявила, что после подписания письма никакого прогресса нет. OpenAI отказалась от комментариев, заявив, что проект находится «на стадии обсуждения».

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