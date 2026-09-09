Firmus вложит $300 млн в «гиперкабель» SubCo APX East, соединяющий Австралию и США

Австралийская неооблачная компания Firmus станет якорным заказчиком в новом проекте подводного кабеля APX East компании SubCo. В кабельную систему, связывающую Австралию и США, Firmus вложит $300 млн, сообщает Datacenter Dynamics. Взамен компания получит в течение 25 лет до 150 Тбит/с выделенной пропускной способности. Ранее компании объявили о строительстве подводного кабеля, соединяющего материковую Австралию с Тасманией.

По словам SubCo, требования ИИ к сетевым соединениям в корне меняют структуру спроса на международные подводные магистрали. Решение инвестора зарезервировать часть пропускной способности кабеля само по себе является свидетельством правильности выбранного SubCo направления деятельности, нацеленного на создание безопасной высокоскоростной инфраструктуры связи, которая будет необходима в Индо-Тихоокеанском регионе для технологий нового поколения.

«Гиперкабель» APX East объединит 16 оптоволоконных пар, проложенных от севера Сиднея (новый Южный Уэльс) до Сан-Диего (Калифорния). Посадочная станция в Австралии разместится в Сиднее на площадке S1/S2 компании NextDC. Предполагается, что APX East будет готов к эксплуатации в IV квартале 2028 года, а ответвление к Гавайям должны ввести в эксплуатацию в IV квартале 2029-го. Кроме того, планируется проложить ответвление к Фиджи.

Firmus строит сеть ИИ-фабрик в Австралии, но создание вычислительных мощностей — лишь одна из частей задачи, необходимо ещё и обеспечить надёжную связь инфраструктуры с остальным миром. Подчёркивается, что резервирование полосы 150 Тбит/с обеспечит необходимый масштаб для прямого соединения ИИ-инфраструктуры в Австралии с США, что позволит обслуживать ведущие мировые компании, для которых ИИ — важная часть бизнеса.

Основанная в 2019 году компания Firmus изначально специализировалась на криптовалютах и HPC, а также на решениях с иммерсионным охлаждением. Сейчас она позиционирует себя как чистого «строителя ИИ-фабрик», а её Project Southgate — долговременная инициатива для разработки и внедрения в Австралии суверенных мощностей для инференса. Их совокупная мощность должна составить к 2028 году 1,6 ГВт. Для своих проектов компания использует проприетарную систему электроснабжения и охлаждения HyperCube.

Поддерживаемый NVIDIA бизнес располагает небольшим действующим ЦОД на Тасмании, но строит и 90-МВт ЦОД в Лонсестоне (Launceston), 52-МВт площадку в Уэсли-Вейл (Wesley Vale) и 288-МВт проект в Белл-Бей (Bell Bay). Также компания взаимодействует с CDC для строительства мощностей в материковой части Австралии, использует мощности на объекте STT GDC в Сингапуре, оснащённые системами иммерсионного охлаждения ИИ-ускорителей и готовит площадку в Батаме (Индонезия).

Ранее SubCo заявляла, что система APX East станет первым кабельным проектом между Австралией и Соединёнными Штатами, не требующим оптической «регенерации» сигнала по пути — обычно ретрансляторы ставят приблизительно через каждые 100 км. Вместо этого будет достаточно питания с одного конца кабеля. Утверждается, что APX East будет первой в мире системой подобного типа. SubCo, входящая в Soda Group, владеет кабельной системой Oman Australia Cable и строит кабельную систему SMAP, соединяющую Сидней, Мельбурн, Аделаиду и Перт. Кроме того, ей принадлежат полосы в кабельных системах Indigo.

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