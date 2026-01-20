Глубоководный «гиперкабель» SUBCO APX East напрямую свяжет Австралию и Калифорнию

Компания SUBCO (Secure Undersea Network Systems) анонсировала прокладку подводного кабеля APX East, который к IV кварталу 2028 года свяжет побережья Австралии и Калифорнии (США), сообщает Converge Digest. ВОЛС из 16 пар пройдёт по самым глубоким участкам океана, обойдясь без промежуточных посадочных станций или традиционной регенерации сигнала по пути. В компании утверждают, что APX East обеспечит самуцю низкую задержку между странами.

Утверждается, что в APX East будет применяться оптическая система с односторонней подачей питания на всём протяжении тихоокеанского маршрута, что упростит эксплуатацию и получение разрешений регуляторов. Также допускается прокладка ответвлений к Гавайям и Фиджи в 2029 году. Проект ориентирован на удовлетворение растущего спроса на широкие интернет-каналы в связи с развитием крупномасштабной ИИ-инфраструктуры Австралии. SUBCO ссылается на планы строительства на континенте 3 ГВт мощностей ЦОД к 2028 году. Предполагается, что им потребуется 75–150 Тбит/с международной пропускной способности.

APX East будет избегать загруженных прибрежных зон близ Сиднея, кабель будет выходить на сушу к северу от существующей охранной зоны кабелей, в которой запрещены определённые виды деятельности и введены некоторые другие ограничения. Благодаря этому кабель позволит повысить общую надёжность линий связи, находясь несколько в стороне от популярных кабельных маршрутов. Кроме того, это позволит ускорить реализацию проекта. Проект позиционируется, как первый в Австралии суверенный международный «гиперкабель».

На тихоокеанском рынке подводной кабельной инфраструктуры возник срочный запрос на каналы связи, поскольку гиперскейлеры и неооблачные провайдеры теперь ориентируются не на традиционные циклы роста облачных услуг — главным драйвером стало развитие ИИ. Ввод в эксплуатацию кабеля APX East в 2028 году позволяет опередить несколько других операторов, намеренных проложить новые маршруты между Австралией и США. Это ужесточает конкуренцию за ранний доступ к ВОЛС, оптимизированным под трафик ИИ.

