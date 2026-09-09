+12 % ВВП за 7 лет: Филиппины сделали ставку на ИИ, ЦОД и аутсорсинг

Правительство Филиппин представило программу PAIIM (Philippines AI+ Infrastructure Masterplan) — масштабный план развития ИИ-инфраструктуры, в том числе сетей и дата-центров. Общий объём инвестиций должен составить $34,4 млрд. Действующие правительственные программы и частные инвестиции уже покрыли $18,2 млрд. Остальные средства намерены «мобилизовать» за счёт целевых государственных вливаний и привлечения частных инвестиций, особенно при создании ИИ ЦОД гиперскейл-уровня. При этом страна не лишиться важной для неё отрасли аутсорсинга, сообщает The Register.

План предполагает, что частный бизнес суммарно обеспечит $21 млрд инвестиций. Это в разы меньше, чем обычно тратят американские гиперскейлеры или китайские ИИ-компании, владеющие миллионами ускорителей и гигаваттами ЦОД. Впрочем, правительство Филиппин считает, что новый план позволит стране стать региональным ИИ-хабом. Прогнозируется, что совокупная мощность ЦОД вырастет с 50 МВт сегодня до 1,5 ГВт к 2033 году. А в совокупности новые ЦОД получат приблизительно 152 тыс. ускорителей.

Но даже это, по мнению правительства, позволит Филиппинам конкурировать с региональными соперниками вроде Сингапура, которому постоянно не хватает энергии, и Таиланда, который и вовсе приостановил развитие ЦОД. При этом соседняя Малайзия, где только в Джохоре запланированы дата-центры на 4 ГВт (многие в сотрудничестве с Сингапуром) и ещё столько же планируется в других регионах, в проспектах властей Филиппин не упоминается. Соседняя Индонезия тоже застраивается дата-центрами не менее активно.

Филиппины обучат навыкам работы с ИИ более 1,3 млн специалистов. Также предполагается создание 500 тыс. рабочих мест, связанных с ИИ, из них 175 тыс. — непосредственно касающихся проектов, связанных с ИИ-инфраструктурой. Власти страны ожидают, что инвестиции принесут и косвенные выгоды, в т.ч. повышения качества государственных услуг, укрепление кибербезопасности, совершенствование механизмов управления данными и др. Предполагается, что добиться целей поможет наличие в стране миллионной «армии» технически подготовленных специалистов. В частности, речь идёт о сотрудниках на аутсорсе — эта отрасль должна сама помочь реализацию плана развития ИИ и получить от него выгоду.

Подчёркивается, что PAIIM не станет заменой индустрии аутсорсинга бизнес-процессов. Вместо этого сектор сможет перейти на более высокий уровень в цепочке создания стоимости с использованием искусственного интеллекта. В частности, ИИ будет использоваться для обработки начальных обращений, решения повторяющихся задач и задач, требующих обращения с большими объёмами данных. А сами филиппинские сотрудники смогут выполнять более сложные функции, требующие эмпатии и обеспечивающие «более ценный клиентский опыт».

Впрочем, само существование индустрии услуг аутсорсинга бизнес-процессов на Филиппинах во многом обусловлено именно тем, что автоматизация в зарубежных компаниях сама по себе не могла снизить стоимость обслуживания клиентов до приемлемого уровня. ИИ, вероятно, позволит вывести автоматизацию на новый уровень, с уменьшением сопутствующих затрат, поэтому как именно это скажется на местной аутсорс-индустрии, прогнозировать преждевременно.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: