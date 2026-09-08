Таиланд приостановил строительство 49 ЦОД из-за дефицита ресурсов

Стремление Таиланда стать новым хабом ИИ ЦОД столкнулось с суровой реальностью — нехваткой ресурсов. Местные власти приостановили строительство 49 дата-центров, поскольку общественность озабочена воздействием на жителей этих энергоёмких объектов, сообщает Bloomberg. Приостановка реализации проектов даст правительству на разработку новых отраслевых норм, которые, как ожидается, анонсируют через месяц.

Об этом сообщил генеральный секретарь Национального совета по экономическому и социальному развитию Таиланда. По его словам, принятое решение не означает, что Таиланд «закрывает двери» для инвестиций в дата-центры, поскольку эта индустрия имеет критически важное значение для конкурентоспособности страны. При этом он подчеркнул, что нужно просто разработать прозрачные и последовательные стандарты для устойчивого развития отрасли. По словам чиновника, Таиланду необходимо организовать единообразный надзор за действующими и строящимися ЦОД.

В целом надзор за индустрией ЦОД усиливают правительства по всему миру, поскольку быстрое внедрение ИИ привело к росту количества подобных объектов. Общемировые расходы на дата-центры до 2050 года по оценкам PwC должны к 2050 году составить $31,6 трлн — это необходимо для растущего спроса на ИИ в мире и беспрецедентного бума инвестиций в индустрию.

В то же время техногиганты во главе с гиперскейлерами пытаются противостоять негативной реакции на развитие строительства ЦОД, угрожающей замедлить рост рынка. По данным Data Center Watch, за первые три месяцы 2026 года как минимум 75 проектов общей стоимостью $130 млрд уже заблокированы из-за локальных протестов. Протестующие обеспокоены их возможным воздействием на окружающую среду, потреблением ресурсов, а также ростом безработицы из-за ИИ. Ранее сообщалось, что большинство американцев за то, чтобы ЦОД строили подальше от их собственных домов.

Тем временем в Таиланде активно развивается строительство ЦОД, поскольку страна претендует на роль одного из региональных хабов в этой сфере — мировые технологические компании, включая Alphabet (Google), Amazon (AWS) и Microsoft строят всё новые мощности. В мае правительство Таиланда одобрило расширение инфраструктуры TikTok, включая сервисы хостинга данных, серверы и др., два ЦОД в стране имеются и у Alibaba Cloud. В целом в I полугодии правительство одобрило 88 проектов с совокупными инвестициями ฿886 млрд ($27 млрд), связанных с ИИ и ЦОД, для сравнения, в течение всего 2025 года технологические инвестиции составили всего ฿623 млрд.

«Жадность» ЦОД до воды и электричества заставили правительство Таиланда пересмотреть подход к индустрии. Власти рассматривают возможность ввести более высокие тарифы на электроэнергию для операторов ЦОД, а также усиливает контроль за строительством дата-центров в густонаселённых зонах — после того, как возникли опасения в связи с активной застройкой ЦОД центра Бангкока. Власти столицы временно прекратили выдачу разрешений после жалоб на строительство дата-центров поблизости от больниц — выяснилось, что закон никак не мешает оформлять такие объекты как «склады». Всего, по данным властей, в стране уже действуют 35 дата-центров, ещё 117 объектов ждут одобрения и постройки.

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