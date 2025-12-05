Малайзия сделала очередной важный шаг на пути достижения суверенитета в области технологий искусственного интеллекта. В Кулае (Kulai, штат Джохор) введена в эксплуатацию первая очередь дата-центра на основе технологий NVIDIA мощностью 600 МВт, сообщает Converge! Digest. Это позволит существенно снизить зависимость от иностранной ИИ-инфраструктуры. Построенный совместно с NVIDIA и YTL Power International (YTLP) центр находится на территории принадлежащего последней технопарка Green Data Center Park.

Объект оснастили ИИ-системами NVIDIA GB200 NVL72 для обучения крупных ИИ-моделей и корпоративного инференса. Запуск последовал за дебютом малайзийской ИИ-модели ILMU — первого национального варианта LLM, разработанного в самой стране. Это свидетельствует о желании малайзийского правительства развивать собственные ИИ-компетенции, а не полагаться исключительно на сторонних поставщиков облачных услуг. При этом под давлением США выбор был сделан в пользу американских, а не китайских технологий.

Дата-центр укрепляет долгосрочные амбиции страны по превращению в ведущий ИИ-хаб АСЕАН к 2030 году. Власти подчёркивали стратегическую важность суверенных вычислений в ходе недавних переговоров с главой NVIDIA Дженсеном Хуангом (Jensen Huang). В бюджете на 2026 год выделено RM5,9 млрд (более $1,4 млрд) на расширение ИИ-инфраструктуры, масштабирование внедрения ИИ в промышленности и повышение цифровой конкурентоспособности в производстве, телеком-секторе и сфере услуг.

Развитие инфраструктуры соответствует общей динамике развития региона, в т.ч. речь про крупные инвестиции в Джохоре и его окрестностях. В настоящее время регион является одним из самых быстрорастущих хабов ЦОД в Юго-Восточной Азии. Всё новые и новые проекты ЦОД указывают на устойчивый спрос на мощности, близость к IT-экосистеме Сингапура и выгодные условия в области энергетики. Конкуренцию Малайзии пытается составить Индонезия.

Малайзия определяет создание суверенных вычислительных мощностей и государственно-частное партнёрство как основные принципы стратегии развития цифровой индустрии. Как считают в Converge! Digest, действия Малайзии отражает аналогичные инвестиции в ИИ-вычисления, основанные на принципах суверенитета, осуществляющиеся в Сингапуре, Индонезии, Южной Корее, Японии и на Ближнем Востоке. Повсеместно страны создают специальные кластеры ускорителей для поддержки ИИ-индустрии.

Укрепление партнёрства NVIDIA с поддерживаемыми государствами игроками в области ИИ от Сингапура до Саудовской Аравии отражает и растущий спрос на локализованные мощности и специализированные стоечные архитектуры. По мере развития ИИ-проектов в Джохоре Малайзия становится крупным ИИ-хабом с конкурентоспособными ценами в региональной гонке за развитие инфраструктуры. В августе сообщалось, что во II квартале 2025 года штат Джохор (Малайзия) одобрил 42 проекта строительства ЦОД.

