NTT Data проложит вместе с партнёрами 320-Тбит/с подводный интернет-кабель от Японии до Малайзии и Сингапура

Японская NTT Data возглавила кабельный проект, в котором также принимают участие Sumitomo Corporation и JA Mitsui Leasing. Совместное предприятие Intra-Asia Marine Networks намерено развернуть к 2029 году крупномасштабную подводную кабельную систему Intra-Asia Marine Cable (I-AM Cable) стоимостью порядка $1 млрд, связывающую Японию с другими ключевыми рынками региона, сообщает Converge Digest.

I-AM Cable получит посадочные станции в Тибе (Chiba), Миэ (Mie) и Фукуоке (Fukuoka), а потом протянется от Японии до Малайзии и Сингапура с попутным заходом в Южную Корею, на Филиппины и Тайвань. Приоритет отдаётся «географической диверсификации» и устойчивости к землетрясениям и прочим природным катаклизмам. Кроме того, он должен укрепить роль Японии в качестве стратегического хаба, связывающего Азиатско-Тихоокеанский регион с глобальными информационными сетями. Фукуока и вовсе позиционируется как будущий хаб для международных телеком-маршрутом на фоне активной реализации в префектуре строительства новых дата-центров.

Кабель длиной 8,1 тыс. км получит до 16 пар волокон (SDM), общая начальная пропускная способность составит 320 Тбит/с. Технология Wavelength Selective Switch (WSS) позволит операторам удалённо и динамически оптимизировать пропускную способность, отвечая на спрос облачных провайдеров, ИИ-платформ и телеком-операторов. I-AM NW будет управлять всем жизненным циклом системы, от планирования и прокладки до продажи международных каналов связи. Руководство I-AM NW заявляет, что проект станет важным этапом укрепления цифровой инфраструктуры Азии и станет основой создания надёжных и гибких решений, выступающих драйверами цифровых трансформаций в АТР.

Рост рабочих ИИ-нагрузок и облачного трафика стимулирует инвестиции в подводные азиатские кабельные маршруты высокой пропускной способности. Это происходит несмотря на то, что задержки в строительстве ЦОД и бюрократические препятствия создают определённые препятствия. Крупномасштабные многомиллиардные кабельные системы всё чаще рассматриваются как долгосрочные капиталовложения, помогающие операторам управлять ростом, устойчивостью и рисками в регионе с высокой сейсмической активностью.

Развитие кабельной инфраструктуре в регионе — вопрос важный. Ещё в июле 2025 года в докладе Cushman & Wakefield сообщалось, что Малайзия, Таиланд и Япония станут лидерами по росту ЦОД в АТР и кабельная инфраструктура им, очевидно, очень пригодится. Впрочем, новые кабели позволят максимально повысить эффективность и уже действующей инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: