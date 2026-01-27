Сингапур потратит S$1 млрд на то, чтобы остаться в авангарде ИИ-прогресса

Сингапур намерен потратить свыше S$1 млрд ($786 млн) на финансирование Национального плана исследований и разработок в области ИИ (NAIRD) для укрепления государственного потенциала в соответствующей сфере. По данным местного Министерства цифрового развития и информации (MDDI), финансирование будет осуществляться с 2025 по 2030 гг., сообщает Channel News Asia. Анонсированный главой MDDI Джозефин Тео (Josephine Teo) план призван поддержать укрепление амбиций страны в сфере ИИ в рамках обновлённой национальной стратегии National AI Strategy (NAIS) 2.0.

В 2019 году появилась первая национальная стратегия Сингапура в сфере искусственного интеллекта, в рамках которой страна начала реализацию ИИ-проектов в области образования, здравоохранения, логистики, безопасности и др. NAIS 2.0 анонсировали в 2023 году, тогда ставилась цель более чем втрое нарастить количество специалистов в сфере ИИ (до 15 тыс. человек) и помочь Сингапуру стать лучшим регионом для ИИ-разработчиков.

Нынешние инвестиции в объёме S$1 млрд — часть общих вложений Национального исследовательского фонда (NRF) Сингапура в объёме S$37 млрд в технологическое развитие страны, объявленных в декабре 2025 года. S$28 млрд на те же цели выделили годом ранее. План NAIRD предусматривает приоритетное развитие трёх направлений: фундаментальных исследований в сфере ИИ, прикладных исследований в той же области, а также поиск талантов для реализации национальной ИИ-стратегии.

Для этого Сингапур построит центры исследований в сфере ИИ, в которых будут работать не только местные, но и зарубежные специалисты. По словам Тео, центры будут работать над решением долгосрочных, сложных задач. В частности, речь идёт об исследованиях и разработках в областях защиты от рисков, связанных с внедрением ИИ, и защитой от злоупотреблений такими системами. Центры будут работать и над широким кругом других смежных проблем, например, над разработкой многоцелевого искусственного интеллекта, способного решать задачи в разных сферах. В прикладной сфере новый план предусматривает укрепление потенциала для поддержки внедрения ИИ в промышленности, а также поддержку инициатив, выдвинутых исследовательскими, инновационными и корпоративными структурами.

По словам властей, новый план также ориентирован на обучение «двуязычных» исследователей, владеющих и навыками в сфере ИИ, и одновременно являющихся экспертами в какой-либо области. Также Сингапур намерен создать условия для перехода от теории к практике, превращения исследования в прикладные продукты.

Планируется и дальше поддерживать инициативы, направленные на поддержку интереса к ИИ-исследованиям среди молодёжи. На уровне высшего образования студентам предоставят возможность взаимодействия с ведущими научно-исследовательскими учреждениями локально и за рубежом, с расширением стипендиальных программ. Создаются и условия для поддержки преподавателей, в т.ч. речь идёт о программе приглашенных профессоров AI Visiting Professorship для обеспечения сотрудничества между местными и международными исследователями. Параллельно привлекаются и ведущие стартапы и ИИ-компании для размещения своих исследовательских команд в Сингапуре.

В MDDI заявляют, что исследования в области ИИ позволят Сингапуру оставаться в авангарде в данной сфере. В 2025 году Сингапур занимал третье место в глобальном рейтинге ИИ-исследований издания The Observer, с ранжированием стран по уровню инвестиций, инноваций и внедрения ИИ. Страна уступает только США и Китаю. В последнее время в Сингапуре всё больше компаний, открывших собственные исследовательские лаборатории, включая Microsoft Research Asia и Google DeepMind.

Одна из главных проблем Сингапура — острая нехватка свободной энергии и земли для ИИ ЦОД. Поэтому конкуренты не дремлют, и соседняя Малайзия уже недвусмысленно выражала желание стать главным IT-хабом региона. Собственные амбиции того же рода в регионе имеют Индонезия и Вьетнам. Попутно Сингапур всё чаще подозревают в помощи китайским компаниям в обходе санкций США.

