20 тыс. км и 260 Тбит/с: подводный кабель Bifrost между США и Сингапуром, созданный при участии Meta✴ и AWS, готов к эксплуатации

Компания Keppel объявила о завершении строительства 260-Тбит/с подводного интернет-кабеля Bifrost протяжённостью более 20 тыс. км, соединяющим США и Сингапур. Передача коммерческого трафика должна начаться в ближайшие недели. Кабельная система проходит через Яванское море и море Сулавеси. Ответвления тянутся до Гуама, Мексики и Филиппин. Круговая задержка (RTT) составляет 165 мс, что на 10 мс меньше, чем у существующих в регионе маршрутов, говорит Keppel.

По словам Keppel, ВОЛС улучшит цифровую связь Юго-Восточной Азии и США, поддержит стремительно растущую цифровую экономику региона и укрепит позиции Сингапура как ведущего цифрового хаба в Азии. Посадочные станции предусмотрены в Гровер-Бич (Grover Beach, Калифорния), Алупанге (Alupang, Гуам), Туасе (Tuas, Сингапур), Винеме (Winema, Орегон), Росарито (Rosarito, Мексика), Давао (Davao, Филиппины), Манадо и Джакарте (Manado и Jakarta, Индонезия).

Кабель разработан при сотрудничестве Keppel, AWS, Meta✴ и Telekom Indonesia. Проект был анонсирован в 2021 году, изначально его планировали ввести в эксплуатацию ещё во II квартале 2024 года. В распоряжение Keppel поступит 5 из 12 пар волокон в Bifrost, они совместно принадлежат как самой компании, так и её инвесторам, с соотношением долей 40/60.

По данным Converge Digest!, Филиппины находятся в выгодном положении в центре региона, поэтому кабельная система Bifrost должна удовлетворить рестущие потребности в подключениях к Сети в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обеспечить прямую связь с США. Это не только увеличит пропускную способность сетей компании, но и позволит диверсифицировать сетевую инфраструктуру Филиппин.

Прокладкой кабеля занималась Alcatel Submarine Networks (ASN). В компании выразили удовлетворение и гордость тем, что Keppel и её партнёры выбрали именно французский бизнес в качестве исполнителя. ASN отвечает и за прокладку транстихоокеанского кабеля E2A между Японией, Южной Кореей, Тайванем и США. Ранее Meta✴ анонсировала создание кабеля ORCA между США и Тайванем. А сейча она работает над созданием самого протяжённого в мире подводного интернет-кабеля Project Waterworth длиной 50 тыс. км, который объединит пять континентов.

