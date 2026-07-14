Gigabyte представила ИИ-сервер G4L4-SD3-LAX7 на базе NVIDIA HGX B300 с СЖО

Компания Gigabyte анонсировала сервер G4L4-SD3-LAX7, построенный на аппаратной платформе NVIDIA HGX B300. Устройство, рассчитанное на ресурсоёмкие нагрузки ИИ, оборудовано системой прямого жидкостного охлаждения (DLC) с функцией обнаружения протечек.

Машина выполнена в форм-факторе 4U: допускается установка двух процессоров Intel Xeon 6700P/6500P (Granite Rapids) с показателем TDP до 350 Вт. Предусмотрены 32 слота для модулей оперативной памяти DDR5 RDIMM-6400 или MRDIMM-8000. Во фронтальной части расположены восемь отсеков для SFF-накопителей с интерфейсом PCIe 5.0 (NVMe). Кроме того, есть два внутренних коннектора для SSD типоразмера M.2 2280/22110 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и PCIe 5.0 x2.

Система оснащена восемью SXM-ускорителями Blackwell Ultra. Доступны четыре слота для карт PCIe 5.0 x16 стандарта FHHL. Реализованы восемь портов 800 Гбит/с OSFP XDR InfiniBand на базе NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC. Говорится о совместимости с DPU NVIDIA BlueField-3. Питание обеспечивают десять блоков мощностью 3000 Вт с резервированием и сертификатом 80 PLUS Titanium.

На фронтальную панель выведены два сетевых порта 10GbE на основе Intel X710-AT2, а также выделенный сетевой порт управления 1GbE. Сзади находится дополнительный порт управления 1GbE. Упомянуты контроллер ASPEED AST2600 с разъёмом D-Sub и два порта USB 3.0 Type-A. Диапазон рабочих температур простирается от +10 до +35 °C. Габариты составляют 447 × 175,5 × 901 мм.

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