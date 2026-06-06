Gigabyte показала 40-узловой сервер на платформе Intel Lunar Lake

Компания Gigabyte, по сообщению The Register, продемонстрировала на выставке Computex 2026 сервер высокой плотности R1C7-K0A-AS1. Его конструкция включает 40 компактных маломощных вычислительных узлов на аппаратной платформе Intel Lunar Lake, заключённых в корпус формата 1U.

Каждый узел несёт на борту процессор Intel Core Ultra 7 258V с восемью ядрами: это четыре производительных ядра Lion Cove P с максимальной тактовой частотой 4,8 ГГц и четыре энергоэффективных ядра Skymont E с частотой до 3,7 ГГц. В состав чипа входят графический ускоритель Intel Arc 140V с восемью ядрами Xe (до 1,95 ГГц) и нейропроцессорный блок Intel AI Boost с ИИ-производительностью до 47 TOPS (INT8). Каждый процессор работает в тандеме с 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5Х-8533.

Таким образом, вся система оперирует 320 вычислительными ядрами и 1,28 Тбайт ОЗУ. Узлы наделены двумя SSD типоразмера М.2 с интерфейсом PCIe 5.0. Общее ИИ-быстродействие достигает 1880 TOPS. Шасси сервера содержит пять несущих модулей, на которые установлены по восемь вычислительных узлов. Система располагает двумя сетевыми портами QSFP28 с пропускной способностью 100 Гбит/с. Кроме того, доступен порт CMC LAN. За питание отвечают два блока мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 Plus Titanium.

Новинка позиционируется в качестве платформы для микросервисных рабочих нагрузок, таких как Kubernetes. Кроме того, сервер может стать основой VDI-инфраструктур. Наличие интегрированной графики в каждом CPU означает, что клиентам не придётся беспокоиться о стоимости лицензирования vGPU.

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