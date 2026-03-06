10-узловой сервер Gigabyte B683-Z80-LAS1 на платформе AMD EPYC Turin оснащён СЖО

Компания Gigabyte Technology анонсировала сервер B683-Z80-LAS1 высокой плотности, предназначенный для облачного хостинга, вычислительных ИИ-нагрузок и других ресурсоёмких приложений. Устройство выполнено в форм-факторе 6U с десятью узлами.

Каждый узел рассчитан на установку двух процессоров AMD EPYC 9005 Turin или EPYC 9004 Genoa в исполнении Socket SP5 (LGA 6096), показатель TDP которых может достигать 500 Вт. Реализована 12-канальная подсистема оперативной памяти с 24 слотами для модулей DDR5-4800/6400.

Конфигурация узлов включает контроллер ASPEED AST2600 с интерфейсом Mini-DP, сетевой порт управления 1GbE (RJ45), три коннектора для низкопрофильных карт расширения PCIe 5.0 x16, два порта USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) и два посадочных места для накопителей типоразмера E3.S (NVMe).

Сервер оснащён системой прямого жидкостного охлаждения, которая охватывает не только CPU, но и все другие ключевые компоненты, в том числе модули ОЗУ, накопители, а также карты расширения. Утверждается, что применённое решение позволяет отводить до 90 % генерируемого тепла, что обеспечивает высокую эффективность даже при больших нагрузках. Кроме того, задействованы четыре системных вентилятора диаметром 80 мм. Диапазон рабочих температур — от +10 до +35 °C.

Питание обеспечивают 12 блоков мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 PLUS Titanium. Собственно серверное шассе оборудовано двумя дополнительными сетевыми портами управления. Габариты устройства составляют 447 × 262,3 × 900 мм, масса — около 38 кг.

