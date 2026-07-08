IBM обновила семейство мейнфреймов IBM z17 и LinuxONE Rockhopper 5, впервые предложив компактные конфигурации для монтажа в стандартную стойку, а также готовые одностоечные системы. По словам компании, новинки разработаны для решения нескольких взаимосвязанных проблем предприятий различных размеров: необходимости запуска конфиденциальных, ресурсоёмких рабочих ИИ-нагрузок на локальных серверах в соответствии со строгими нормативными требованиями, а также необходимости сокращения затрат на электроэнергию и экономии площади ЦОД.

Новые конфигурации z17 и LinuxONE 5 поддерживают до 82 ядер и 18 Тбайт RAM в двух процессорных узлах и трёх IO-узлах. Это даёт примерно на 20 % больше по количеству ядер и на 12 % больше памяти, чем у прошлых сопоставимых систем. Однопроцессорная платформа IBM z17 ME2 поддерживает полноскоростные конфигурации z/OS и предлагает на 10 % большую пропускную способность на ядро, чем у IBM z16 A02. Все системы оснащены восьмиядерными процессорами Telum II (4,8 ГГц) со встроенным ИИ-ускорителем и DPU, которые можно дополнить ИИ-ускорителями Spyre (до 24 шт.).

Одностоечный вариант IBM z17 MER2 представляет собой полностью готовое к развёртыванию решение IBM с интеллектуальными блоками распределения питания (iPDU). Конфигурация z17 ME2 поставляется в виде комплекса узлов общей высотой 18U. Фактически в MER2 ещё есть свободное место, куда можно установить другое оборудование, поскольку внутри фирменная стойка содержит ME2-узлы. Аналогичные аппаратные конфигурации и у новых IBM LinuxONE Rockhopper 5 (ML2 и MLR), но эти системы рассчитаны только на Linux-окружение: RHEL, SUSE и Ubuntu.

По словам IBM, платформа LinuxONE Rockhopper 5 может выполнять рабочую нагрузку, эквивалентную 23 серверам x86 аналогичного размера. Она ориентирована на обработку транзакций и ИИ-задачи, позволяя снизить энергопотребление до 83 % по сравнению со стандартными серверами. При выполнении задач обработки онлайн-транзакций с использованием ИИ или OLTP-задач на Red Hat OpenShift новые системы обеспечат тот же объём работы, что и стандартная конфигурация x86, имея при этом в четыре раза меньше ядер.

IBM также представила LinuxONE 5 Express — свой самый доступный мейнфрейм, который в базовом варианте включает по одному узлу CPU и IO (18 ядер и 672 Гбайт RAM). Модель представляет собой предварительно сконфигурированную и недорогую систему ($165 тыс. без учёта налогов) для небольших предприятий, предназначенную для интеграции с существующими x86-серверами без необходимости модернизации систем охлаждения или электропитания. Система может стать первым шагом для потенциальных клиентов, желающих войти в экосистему LinuxONE.

Это направление уже обеспечивает заметную часть роста выручки IBM, поскольку LinuxONE в большей степени ориентирован на современных клиентов. И IBM стремится подпитывать этот рост, упрощая привлечение новых заказчиков. Фиксированная цена призвана упростить процесс принятия решения для потенциальных клиентов и обеспечить им более плавный вход в экосистему LinuxONE, поскольку традиционно IBM рассчитывает конфигурацию и цену мейнфреймов индивидуально для каждого заказчика в соответствии с его рабочими нагрузками.

Сочетание ряда факторов должно сделать платформы IBM в компактном форм-факторе очень привлекательным предложением для предприятий, заявил Хольгер Мюллер (Holger Mueller) из Constellation Research. К ним относятся необходимость размещения приложений поближе к данным для снижения задержки, требования к размещению данных в регулируемых отраслях, а также необходимость развёртывания ИИ локально по соображениям соответствия нормативным требованиям. А Gartner даже отмечает, что пользователям VMware дешевле перейти на мейнфреймы IBM, чем приобрести новые лицензии у Broadcom.

Некоторые программные функции мейнфреймов также были расширены. Так, IBM заявила, что защита с помощью постквантовой криптографии теперь является стандартной для систем z17 и LinuxONE Rockhopper 5, а Crypto Discovery & Inventory позволяет отделу ИБ видеть, что было зашифровано в масштабах всего предприятия. Кроме того, IBM анонсировала пакет Infrastructure Management for Z and LinuxONE, который упрощает развёртывание, оркестрацию, автоматизацию и мониторинг рабочих нагрузок, в том числе посредством Terraform (IaaC). Платформа предоставляет унифицированный интерфейс с простым визуальным отображением IO-топологий и конфигурацией, что позволит решить проблему нехватки специалистов.

Как сообщает Network World, развёртывание мейнфреймов для внедрения ИИ в обработку транзакций не является временным решением: 75 % руководителей считают, что приложения на базе мейнфреймов останутся центральным элементом цифровой трансформации, а 60 % считают, что платформы на базе мейнфреймов необходимы для внедрения инноваций в области ИИ. В Fujitsu же хотят окончательно распрощаться с мейнфреймами к 2035 году, заменив их квантовыми или ИИ-суперкомпьютерами.

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