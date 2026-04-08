ВТБ заменит ИИ-ускорители NVIDIA на китайские решения

Банк ВТБ будет использовать GPU китайских производителей вместо ИИ-ускорителей NVIDIA для работы внутрибанковских сервисов на основе ИИ, сообщил «Ведомостям» зампред правления ВТБ Вадим Кулик. По его словам, GPU будут использоваться для работы с компьютерным зрением, обработки, анализа текста и распознаванием речи, а также для моделей генеративного ИИ банка. Топ-менеджер отметил, что в ходе тестирования китайские чипы показали стабильную производительную работу с существующими IT-системами банка. «Внедрение китайских GPU проходит без существенных доработок и с высокой производительностью. Это ускорит развитие ИИ-технологий, включая цифровых помощников и ИИ-агентов», — сообщил он.

Замена ускорителей NVIDIA на китайские GPU проводится в рамках совместной работы в центре компетенций ВТБ по ИИ в Китае. Центр представляет собой площадку для прикладных совместных исследований российских и китайских специалистов и быстрого тестирования устройств с ИИ без необходимости их поставки в Россию. Здесь и проходило тестирование GPU из КНР в марте. Зампред отметил, что Китай богат на технологии, но существуют сложности с их поиском, апробацией и доставкой в Россию в промышленных масштабах. «Центр создан для того, чтобы помочь компаниям из России и Китая совместно внедрять новейшие технологии. Сейчас мы сконцентрированы на поиске партнёров, заинтересованных в применении ИИ-технологий», — рассказал он.

Согласно исследованию IT-холдинга Т1, совокупный рынок российских GPU в 2025 году вырос на 21 % до около 63 млрд руб. Доля NVIDIA на мировом рынке оценивается в исследовании в 80 %. По его оценкам, с учётом дополнительных затрат на серверные платформы, сетевое оборудование, ПО и обслуживание, капитальные вложения на замещение чипов NVIDIA могут составить порядка 2–5 млрд руб. Ранее «Ведомости» сообщали, что китайские серверы тестируют «Сбер» и Т-банк, а Альфа-банк тоже рассматривает возможность их использования. Среди поставщиков ИИ-ускорителей в Китае есть Huawei, Alibaba, MetaX, Moore Threads, Cambricon, Iluvatar, Biren, Sophgo и др.

Собеседник «Ведомостей» в одном из топ-20 банков России считает, что реальных альтернатив чипам NVIDIA для банковской сферы всё же нет, ни сейчас, ни в обозримом будущем. Даже самые сильные китайские GPU пока уступают решениям американской компании не только по «железу», но и по зрелости программной среды, под которую уже разработано множество банковских решений. Переход на альтернативные GPU потребует серьезных вложений в адаптацию и переработку программных продуктов, а проведенные испытания показывают, что такие решения пока заметно проигрывают по скорости обработки запросов и обучению классических ML-моделей, отметил собеседник издания.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: