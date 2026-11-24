Компания Oracle обеспечила необходимое финансирование для выполнения контракта с OpenAI по созданию инфраструктуры. На днях Oracle сообщила, что после последнего привлечения средств в начале ноября она полностью обеспечена финансированием для реализации текущего инвестиционного цикла, сообщает Datacenter Dynamics.

По словам Oracle, финансирование, включая средства со стороны поставщиков компании, теперь полностью обеспечено. Любые дальнейшие непубличные переговоры с вендорами — лишь дополнительные опции. Способность выполнить контрактные обязательства, касающиеся OpenAI, от них не зависит. Любые сообщения в СМИ, говорящие об обратном, «ошибочны и недостоверны».

Также отмечалось, что Oracle и OpenAI быстро продвигаются в реализации своего партнёрского соглашения. Кампус в Абилине (Abilene), где обучалась передовая ИИ-модель Astra-6, почти готов. Следующий кампус гигаваттного масштаба в округе Шакелфорд (Shackelford, шт. Техас) уже получил все необходимые разрешения, а передача стоек NVIDIA Vera Rubin для размещения в его машинных залах идёт в соответствии с графиком и должна завершиться в ближайшие недели.

В начале ноября Oracle разместила обыкновенные акции на $10 млрд, а также выпустила долговые обязательства ещё на $10 млрд, процентные ставки по которым составляют от 7 % до 8,5 %. В ходе подведения итогов финансового квартала в сентябре компания объявила, что в I квартале 2027 финансового года завершила ранее анонсированное размещение акций на $20 млрд. Ранее компания заявляла, что намерена привлечь $40 млрд в 2027 финансовом году благодаря выпуску акций и долговых обязательств. Теперь цель, с учётом привлечения средств в ноябре, достигнута.

В ходе отчёта отмечалось, что объём оставшихся обязательств по исполнению контрактов (Remaining Performance Obligations, RPO) увеличился за последний квартал на $26 млрд. При этом «подавляющее большинство» контрактов предусматривает предоплату, использование заказчиками своего оборудования по модели Bring Your Own Hardware или схожие механизмы. В результате от Oracle не потребуется дополнительных капиталовложений.

Oracle и OpenAI наладили масштабное взаимодействие с запуска совместного проекта Stargate в 2025 году, одним из инвесторов последнего является Oracle. В сентябре того же года появились сведения о заключении компаниям соглашения сроком на пять лет, согласно которому предусмотрена закупка вычислительных мощностей на $300 млрд. Оно должно вступить в силу с 2027 года.

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