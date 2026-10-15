Oracle наладила «виртуальные газопроводы» для своих ИИ ЦОД, гоняя по США грузовики с СПГ

Компания Oracle использует новую энергетическую стратегию для обеспечения работоспособности нескольких дата-центров. Она завозит сжиженный природный газ (СПГ) непосредственно на объекты для генераторов, питающих ЦОД, сообщает Bloomberg. Поставки топлива грузовиками позволили продолжать реализацию проектов в окрестностях Солт-Лейк-Сити более года, пока Oracle ожидала прокладки и подключения газопровода. Также, по данным одного из источников, она использует аналогичный подход для продолжения работ в ЦОД Frontirer для OpenAI, который находится в Техасе в округе Шакелфорд (Shackelford).

Теперь Oracle рассматривает использование аналогичной стратегии в Нью-Мексико, где пока задерживается строительство газопровода для энергоснабжения одного из ключевых ЦОД компании, поскольку реализация проекта в срок находится под угрозой. По словам источников, поставки грузовиками газа на площадку Project Jupiter дадут Oracle возможность запустить первые очереди ЦОД до того, как газопровод заработает. В сентябре компания направила девелоперу в Нью-Мексико уведомление о форс-мажорных обстоятельствах. Такое «послание» способно освободить Oracle от части платёжных обязательств в случае, если задержки сохранятся.

Энергоснабжение является слабым местом в ходе развития рынка ИИ ЦОД. При этом многие компании занялись строительством собственных электростанций на природном газе для своих проектов. Как правило, газ поступает по трубопроводам, на проектирование и прокладку которых могут уйти месяцы. Кроме того, препятствия могут создавать регуляторы. В Нью-Мексико поставщику газа пришлось изменить маршрут прокладки трубопровода до ЦОД Oracle по решению местных властей, отклонивших первоначальный вариант. В результате сроки ввода в эксплуатацию перенесли с текущего лета на следующий год.

С учётом трудностей, связанных с обеспечением быстрых поставок газа, группа компаний, специализирующаяся на СПГ, предлагает т.н. «виртуальные газопроводы» для временного снабжения электростанций. Этим, например, занимаются Certarus и VoltaGrid. По оценкам экспертов, доставка газа грузовиками с учётом всех расходов обходится приблизительно вчетверо дороже, чем при поставках через крупный трубопроводный хаб. Именно этим объясняется то, что СПГ для генерации до сих пор использовался в основном в специфических промышленных работах или в местах, где до магистральных электросетей очень далеко.

Тем не менее Oracle может подойти даже такое временное решение, поскольку компания уже поставила на карту миллиарды долларов и свою репутацию, стремясь как можно быстрее строить ИИ ЦОД для заказчиков, в т.ч. OpenAI. Главный вопрос в том, насколько такое решение можно масштабировать. Для колоссального Project Jupiter даже на часть его мощности потребуются десятки грузовиков с СПГ ежедневно. По оценкам SemiAnalysis, для выработки 100 МВт газа в цистернах одного грузовика хватит лишь на 40 мин. генерации.

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