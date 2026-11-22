Alibaba Cloud запустила в Малайзии шестую площадку ЦОД. Компания ввела в эксплуатацию третий дата-центр в своём облачном регионе в Джохоре (Johor), сообщает Datacenter Dynamics. Регион был запущен в июне 2026 года и дополнил уже действовавший регион в Куала-Лумпуре (Kuala Lumpur), который заработал ещё в октябре 2017 года. Тогда Alibaba Cloud стала первой глобальной платформой публичных облачных сервисов, разместившей в стране свою инфраструктуру.

На днях Alibaba Group опубликовала свои финансовые результаты за II квартал 2027 финансового года. Общая выручка компании составила ¥272 млрд ($40,8 млрд), рост 10 % г/г. Выручка от облачных ИИ-сервисов составила ¥61 млрд ($9,15 млрд), рост 53 % г/г. Выручка от предоставления облачных сервисов сторонним компаниям и организациям тоже выросла до ¥47 млрд ($7,05 млрд), рост 64 %. Скорректированная EBITDA за квартал составила ¥32,6 млрд ($4,89 млрд), рост 260 %, в компании приписывают такой рост улучшению операционных показателей Taobao Instant Commerce и облачного сегмента.

Компания сообщила, что рассчитывает на начало массового выпуска чипов Zhenwy V900 нового поколения подразделением T-Head уже в следующем году. В Alibaba утверждают, что его производительность втрое выше в сравнении с Zhenwu M890. В компании подчеркнули, что по мере роста производственных мощностей T-Head доля вычислительных мощностей отечественного производства в общей инфраструктуре будет расти и они станут основным драйвером роста облачной выручки, что позволит постепенно снижать зависимость от иностранных вычислительных мощностей.

Подчёркивается, что дефицит предложения вычислительных мощностей на мировом рынке, особенно в Китае, сохранится ещё в ближайшие пару лет. Продолжая развивать комплексные ИИ-продукты на базе T-Head и собственной цепочки поставок, компания видит хорошие перспективы для достижения ранее объявленной цели в получении $100 млрд выручки от сервисов для сторонних заказчиков к 2030 календарному году. В долгосрочной перспективе компания намерена расширить свои вычислительные мощности до 20 ГВт.

В текущем месяце состоялась церемония запуска ИИ-кластера на 10 тыс. чипов в регионе Большого залива Гуандун — Гонконг — Макао. Он построен на ИИ-ускорителях Zhenwu производства Alibaba. ЦОД принадлежит и управляется China Telecom. В будущем планируется масштабировать количество чипов в кластере до 100 тыс.

Недавнее открытие ЦОД Alibaba состоялось после сообщений о трудностях ByteDance при реализации двух проектов строительства ЦОД в Малайзии. По данным Bloomberg, произошла задержка финансирования на $488 млн для оператора и девелопера Epoch Digital. Также заморожено финансирование на сумму $480 млн для ЦОД, строящегося Aolani Cloud Pte, после того как США ужесточили правила экспорта чипов в Сингапур, Малайзию и некоторые другие страны в связи с данными о связях бывшего главы NVIDIA Дженсена Хуанга (Jensen Huang) с женщиной, возможно, занимавшейся шпионажем в пользу Китая.

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