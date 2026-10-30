Alibaba Cloud ввела в эксплуатацию облачный регион в Амстердаме и планирует дальнейшую экспансию в Европе

Alibaba Cloud запустила в Нидерландах новый облачный регион, а также представила решение для развёртывания облачной инфраструктуры на собственных площадках заказчиков, сообщает Datacenter Dynamics.

Облачное подразделение китайской Alibaba Group объявило об открытии облачного региона в Амстердаме — это первое публичное облако компании в Нидерландах. Регион включает два дата-центра, уже введённых в эксплуатацию.

По словам представителя компании, открытие нового региона — прямой ответ на высокий спрос со стороны компаний в одной из самых динамично развивающихся экономик Европы. Размещение ЦОД в регионе позволяет хранить и обрабатывать данные на территории страны, быстрее внедрять инновации, безопасно масштабировать бизнес и эффективнее работать в эпоху ИИ.

По данным Alibaba, новый регион повысит отказоустойчивость сервисов, позволит сократить задержки и оптимизировать процессы восстановления после сбоев. Также он позволит удовлетворить потребности клиентов, которым необходимо хранить данные локально в Нидерландах или на территории Евросоюза.

После открытия объектов в Нидерландах инфраструктура Alibaba Cloud включает 109 зон доступности в 32 облачных регионах. В Европе компания управляет регионами в Германии (Франкфурте), Великобритании (Лондоне) и Франции (Париже).

Дополнительно компания намерена открыть свои облачные регионы в Финляндии и расширить присутствие в Германии и Франции. За пределами ЕС запланировано открытие региона в Турции.

Также Alibaba представила новое поколение решений для создания гибридной облачной инфраструктуры Apsara Stack. Оно позволяет развёртывать на площадках заказчиков более 80 облачных и ИИ-продуктов. Первую версию Apsara Stack представили за пределами Китая ещё в 2018 году.

По словам генерального директора Alibaba Cloud Эдди Ву (Eddie Wu), к 2033 году компания намерена увеличить совокупную вычислительную мощность своих ЦОД в 10 раз по сравнению с 2022 годом.

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