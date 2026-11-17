OpenAI заключила шестилетнее соглашение с облачной TensorWave о предоставлении ИИ-мощностей объёмом 457 МВт. Это произошло вскоре после того, как Fermi официально расторгла предварительный договор аренды с той же компанией, касающийся кампуса Project Matador в Техасе, сообщает Datacenter Dynamics.

Согласно новому договору, TensorWave предоставит OpenAI выделенные вычислительные мощности на базе ускорителей AMD Instinct MI455X. Последние разместят в нескольких ЦОД. Доступ к ним должен появиться в I половине 2027 года, а все мощности должны быть развёрнуты к началу 2028 года. В TensorWave контракт назван крупнейшей сделкой по развёртыванию ИИ-инфрастурктуры за всю историю компании. Речь фактически идёт о развитии ранее анонсированного партнёрства OpenAI и AMD.

Объявлению предшествовала новость о расторжении сделки Fermi и TensorWave об аренде мощностей и предоставлении услуг в ЦОД, заключенной в августе 2026 года. Предполагалось, что TensorWave арендует до 650 МВт мощностей в кампусе Project Matador близ Амарилло (Amarillo, шт. Техас), а AMD обеспечит кредитную поддержку сделки. По данным самой скандально известной Fermi, действие соглашения об аренде официально прекратили после того, как стороны не уложились в установленный срок, отведённый для завершения сделки, и у девелопера теперь не осталось арендатора для кампуса.

Тем не менее Fermi объявила о заключении отдельного соглашения с неназванным гиперскейлером на 600 МВт мощностей в рамках инициативы Project Matador. Клиент обязался заплатить вперёд $200 млн, в т.ч. на подведение к площадке электроснабжения. Ожидается, что ввод мощностей в эксплуатацию начнётся с 2027 года. Также гиперскейлер выделит $15 млн на подготовительные строительные работы. Попутно идёт окончательное согласование договора на закупку стали и других стройматериалов на $90 млн, которых должно хватить на возведение нескольких ЦОД.

В Fermi подчеркнули, что заказчик принял на себя финансовые обязательства, обещав участвовать в развитии проекта до подписания договора аренды из-за необходимости обеспечить объекту доступ к электроснабжению в соответствии с графиком. Fermi заявляет, что текущее портфолио проектов на стадии разработки включает потенциальных заказчиков, в перспективе способных освоить уже запланированные мощности на 2,2 ГВт. При этом реализация планов зависит от дальнейшей разработки проектов и заключения договоров аренды мощностей.

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