AMD поможет Fermi построить колоссальный ИИ-кампус Project Matador в Техасе

Fermi заключила соглашение, предусматривающее кредитную поддержку компанией AMD строительства первого ЦОД в рамках инициативы Project Matador. Кампус HyperGrid им. Трампа строится в округе Карсон (Carson, штат Техас), IT-мощность первой очереди составит 222 МВт, сообщает Datacenter Dynamics.

AMD своими гарантиями поддержит строительство на первом этапе. Также компании подписали соглашение, установившее условия партнёрства и рамки масштабирования проекта до 650 МВт. Соглашение о кредитной поддержке должно минимизировать риски инвестиций в этот проект. Это означает, что AMD фактически станет гарантом обязательств Fermi, что поможет последней привлечь деньги на строительство.

В августе Fermi уже заключила соглашение с облачным провайдером TensorWave, поддерживаемым AMD, об обеспечении 650 МВт мощностей, первые 222 МВт должны ввести в эксплуатацию уже во второй половине 2027 года. У AMD есть свой интерес в реализации проекта, поскольку на площадке планируется развернуть тысячи её ускорителей для обучения ИИ и инференса. По словам Fermi, стратегическое партнёрство определяет параметры сотрудничества на втором и третьем этапах. У компании есть земля, разрешения, доступ к воде, силовое оборудование и ВОЛС. Ожидается, что стоимость контракта с TensorWave составит $6,5 млрд за 15 лет.

Fermi основана в 2025 году Риком Перри (Rick Perry), бывшим губернатором Техаса и министром энергетики, и Тоби Нойгебауэром (Toby Neugebauer), ставшим её первым генеральным директором. Компания намерена построить колоссальный 17-ГВт кампус ИИ ЦОД Project Matador площадью 167 га с прилегающими энергогенерирующими мощностями. Проект строится неподалёку от Амарилло (Amarillo) в Техасе, на территории, входящей в систему Техасского технологического университета (Texas Tech University). Fermi рассчитывает использовать комбинацию источников энергии, включая газовые, солнечные, ветряные и атомные мощности.

В прошлом году Fermi объявила, что подписала не имеющее обязательного юридического значения письмо о намерениях с неназванным арендатором с инвестиционным кредитным рейтингом. Этот клиент должен был стать ключевым пользователем кампуса, но позже отказался от сделки. В результате против Fermi инвесторами был подан коллективный иск, а её акции упали в цене. В апреле Нойгебауэр и занимавший на тот момент должность финансового директора Майлз Эверсон (Miles Everson) покинули компанию, 14 октября акции компании закрылись на Nasdaq по цене $3,16 — несопоставимо меньше, чем $25 годом ранее.

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