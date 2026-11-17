Корпорация Intel, поделилась информацией о разработке передовых решений для платформ ИИ и НРС следующего поколения: Xeon 7, фотонике для каналов связи и квантовым компьютерам.

К выпуску в числе прочего готовятся процессоры Xeon 7 Diamond Rapids. При создании этих чипов основной упор делается на повышении пропускной способности всех компонентов системы. В состав CPU войдут до 256 вычислительных ядер и до 1,28 Гбайт кеша L3. Говорится о поддержке технологий Intel AVX 10.2, Intel Advanced Performance Extensions (APX) и Intel Advanced Matrix Extensions (AMX). Возможно использование модулей памяти RDIMM-8000 и MRDIMM-12800, а заявленная пропускная способность при использовании 16 каналов достигает 1,6 Тбайт/с. В целом, процессоры Xeon 7 Diamond Rapids, как ожидается, позволят вывести производительность в ресурсоёмких приложениях на новый уровень.

Intel подчёркивает, что в перспективе масштабирование суперкомпьютерных систем потребует преодоления физических ограничений в сетях передачи данных. По мере увеличения масштабов и мощности ИИ-кластеров применение традиционных медных линий становится всё более проблематичным из-за роста энергопотребления и наличия существенных задержек. С целью устранения указанных недостатков Intel развивает направление кремниевой фотоники. Оптическая связь позволит объединять высокопроизводительные ускорители, память и вычислительные ресурсы.

Ещё одним важным направлением Intel называет разработку квантовых технологий. Недавно корпорация объявила о приобретении израильского разработчика ПО для квантовых систем Classiq. Сделка позволит объединить платформу автоматизированного создания квантовых алгоритмов Classiq с кремниевыми спиновыми кубитами и производственными мощностями Intel. Главная цель состоит в том, чтобы абстрагироваться от сложной физики квантового оборудования. Это позволит разработчикам НРС-систем писать квантовые программы и создаст программную базу для вычислений следующего поколения.

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