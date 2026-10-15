Лучше меньше да лучше: Intel верит, что развитие агентного ИИ вернёт CPU значимость в инфраструктуре ЦОД

Intel заявила, что следующий этап развития ИИ будет определять не обучение моделей, а их использование (инференс), и что развитие агентного ИИ вернёт CPU в центр инфраструктуры дата-центров, сообщил SiliconANGLE.

Сейчас по умолчанию любой запрос как правило отправляется в компаниях к самой мощной модели — независимо от того, требует ли этого сама задача. Intel предлагает альтернативу: уровень оркестрации, который анализирует каждый запрос, оценивая необходимый уровень «интеллекта», объём контекста, допустимую задержку, требования к конфиденциальности и суверенитету данных, а также затраты и энергопотребление. «Для каждого запроса — своё решение», — подчеркнул Николас Дюбе (Nicolas Dubé), корпоративный вице-президент Intel.

Если для глубоких исследований использование передовой модели может быть оправдано, то для рутинных задач — написание кода, составление резюме или операционные процессы — могут использоваться более компактные открытые моделей, что обходится значительно дешевле. Дюбе отметил, что open source модели расширяют возможности компаний по внедрению ИИ. «Чтобы полностью раскрыть их потенциал, организациям необходима инфраструктура, способная подобрать для каждой конкретной задачи оптимальный уровень интеллектуальных возможностей, вычислительных ресурсов и экономических затрат», — говорит он.

Только что представленный 350-Вт ускоритель Intel GPU D270 (Crescent Island), совместимый со стандартными серверами с воздушным охлаждением, позволяет компании начать с одного устройства, затем перейти к серверу с восемью ускорителями и масштабировать инфраструктуру до уровня целой стойки только тогда, когда этого потребует рабочая нагрузка. Инференс становится ключевой задачей в сфере ИИ, и корпорациям необходима инфраструктура, которая сделает переход к нему более простым и экономически выгодным. Опционально GPU можно дополнить ускорителями RDU SambaNova.

Также компания продемонстрировала разработанные партнёрами стоечные системы (в том числе ORv3) на базе Xeon. Например, доступные конфигурации с Xeon 6+ (Clearwater Forest), масштабируемыми до более чем 46 тыс. ядер на стойку при мощности 133,45 кВт. Высокоплотные Xeon 6+ с E-ядрами ориентированы на высокопроизводительные агентские нагрузки, в то время как Xeon 6 (Granite Rapids-SP) с P-ядрами справляются с задачами, зависящими от скорости однопоточного выполнения.

Intel утверждает, что теперь следует исходить не из количества ядер, а количества одновременно работающих агентов, которые может поддерживать стойка при целевой задержке. В результате формируется гетерогенная система: Xeon используется для оркестрации, обработки данных и запуска вспомогательных инструментов, а GPU серии D и RDU — для инференса открытых моделей. При этом Дюбе пояснил, что Intel объединяет систему с помощью программной архитектуры, разрабатываемой совместно с сообществом. Она является открытой, доступной для загрузки уже сегодня и спроектированной для работы на самых разных аппаратных платформах.

Как отметил SiliconANGLE, разработки в области «агентных стоек» (agentic racks) подстегивают спрос на Xeon — ключевой драйвер текущих показателей, — позиционируя Intel не просто как традиционного поставщика оборудования, а как важнейшего провайдера инфраструктуры для ИИ-агентов. А Crescent Island даёт Intel возможность предложить решения для ускорения вычислений, где компании не обязательно превосходить NVIDIA по пиковой производительности. Это может стать наиболее практичным и энергоэффективным способом запуска открытых ИИ-моделей в уже существующих ЦОД.

Именно такую стратегию выбрал гендиректор Intel Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan): перестать пытаться выиграть в каждой битве и сосредоточиться на тех направлениях, где у Intel есть структурное преимущество. Intel не обязательно доминировать в сфере обучения передовых моделей. Ей следует занять нишу в корпоративном сегменте — это гораздо более масштабная возможность, чем принято считать.

ZK Research предлагает ИТ-руководителям провести аудит используемых промптов и классифицировать их по типам задач, объёму контекста, требования к конфиденциальности и т.п., а затем настроить маршрутизацию запросов к наиболее подходящим моделям. Кроме того, рекомендуется пересмотреть подход к оценке инфраструктуры, перестав ориентироваться на «голые» цифры вроде FLOPS или количества ядер и начав требовать от вендоров соблюдения целевых показателей задержки, стоимости обработки миллиона токенов и энергоэффективности для конкретных используемых моделей, промптов и контекста.

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