Анонсирован Intel GPU D270, оптимизированный для инференса агентного ИИ

Intel представила Intel GPU D270 — первый продукт серии ускорителей D-series, ранее известной под кодовым именем Crescent Island. Некоторые подробности о новой серии стали известны в августе. Уже начаты поставкм инженерных образцов чипа заказчикам: серверным OEM- и ODM-производителям, провайдерам облачных услуг, включая неооблака, и независимым разработчикам программного обеспечения.

Как сообщается, Intel GPU D270 — это ускоритель для ЦОД, оптимизированный для задач инференса и разработанный с учётом требований применения агентного ИИ. Он предназначен для поддержки корпоративных ИИ-решений, сервисов SaaS и GPUaaS, а также развёртывания в государственных или суверенных облачных инфраструктурах, где необходимы энергоэффективные средства ускорения ИИ с большим объёмом памяти.

Intel GPU D270 может использоваться промышленных задач ИИ-инференса, таких как агентный ИИ, генерация с дополненным поиском (RAG) с использованием длинного контекста, корпоративные ИИ-ассистенты, помощники для написания кода, анализ документов, мультимодальный ИИ, диффузионные модели и обслуживание запросов в условиях высокой конкурентности.

Чип разработан с учётом специфики работы агентного ИИ, решающего задачи с разбивкой на несколько этапов: вызовы модели, использование внешних инструментов, поиск информации и генерация ответа. При создании Intel GPU D270 учитывалась специфика требований таких сценариев, включая обработку этапа предварительного заполнения (prefill), работу с увеличенным контекстом, достаточный объём памяти, поддержку высокой конкурентности и энергоэффективность.

D270 обладает достаточно большим объёмом доступной памяти, что позволяет поддерживать более крупные модели, длинный контекст и большее количество одновременных сеансов, обеспечивая поддержку больших промптов, процессы с интенсивным поиском данных и рост KV-кеша в ходе инференса. LPDDR5X уступает HBM по пропускной способности, однако позволяет обеспечить большой объём при меньших затратах и энергопотреблении. Объём памяти составляет до 480 Гбайт в GPU сторонних производителей. Фирменный GPU от самой Intel оснащается 160 Гбайт памяти.

Intel GPU D270 выполнен в форм-факторе двухслотовой карты с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Архитектура Intel Xe3P — усовершенствованная версия графической архитектуры Xe3 — отличается увеличенным количеством матричных блоков XMX и расширенной подсистемой памяти LPDDR5X. Ускоритель включает 32 ядра Xe и 256 матричных блоков. Пропускная способность памяти (ПСП) составляет до 1,5 Тбайт/с, производительность в режиме FP8 — на уровне 1,3 Пфлопс при потреблении 350 Вт. Пиковая векторная производительность (FP64) — 10,2 Тфлопс.

По данным Intel, одна карта серии D способна вместить модели с до 300 млрд параметров, а система с восемью такими ускорителями позволяет обслуживать модели с 1+ трлн параметров. При этом Intel делает ставку на такие метрики, как объём памяти на ватт и на доллар, считая их более важными для задач обслуживания моделей с интенсивным этапом декодирования, чем пиковая ПСП. «Выпуская GPU Intel D-series, мы стремимся сделать развёртывание систем инференса с большим объёмом памяти практичным, а их масштабирование — экономически выгодным», — заявила компания. Программная часть базируется на единой архитектуре Xe — код, написанный для GPU Arc Pro, можно перенести на серию D без переписывания ядер (kernels).

Программный стек Intel объединяет стандартные среды выполнения (runtimes) и фреймворки для обслуживания моделей. Предусмотрена поддержка «нулевого дня» (Day 0) для модели Muse Glimmer от Meta✴. Инструментарий Intel AI for Enterprise Agent Toolkit, который уже работает на базе Xeon, будет адаптирован для работы с серией D, благодаря чему уровень оркестрации будет готов ещё до начала массовых поставок ускорителей. С Intel GPU D270 будут совместимы PyTorch, vLLM, SGLang и OpenAI Triton.

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