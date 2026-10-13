Анонсирован Intel GPU D270, оптимизированный для инференса агентного ИИ

 
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Intel представила Intel GPU D270 — первый продукт серии ускорителей D-series, ранее известной под кодовым именем Crescent Island. Некоторые подробности о новой серии стали известны в августе. Уже начаты поставкм инженерных образцов чипа заказчикам: серверным OEM- и ODM-производителям, провайдерам облачных услуг, включая неооблака, и независимым разработчикам программного обеспечения.

Как сообщается, Intel GPU D270 — это ускоритель для ЦОД, оптимизированный для задач инференса и разработанный с учётом требований применения агентного ИИ. Он предназначен для поддержки корпоративных ИИ-решений, сервисов SaaS и GPUaaS, а также развёртывания в государственных или суверенных облачных инфраструктурах, где необходимы энергоэффективные средства ускорения ИИ с большим объёмом памяти.

Intel GPU D270 может использоваться промышленных задач ИИ-инференса, таких как агентный ИИ, генерация с дополненным поиском (RAG) с использованием длинного контекста, корпоративные ИИ-ассистенты, помощники для написания кода, анализ документов, мультимодальный ИИ, диффузионные модели и обслуживание запросов в условиях высокой конкурентности.

Чип разработан с учётом специфики работы агентного ИИ, решающего задачи с разбивкой на несколько этапов: вызовы модели, использование внешних инструментов, поиск информации и генерация ответа. При создании Intel GPU D270 учитывалась специфика требований таких сценариев, включая обработку этапа предварительного заполнения (prefill), работу с увеличенным контекстом, достаточный объём памяти, поддержку высокой конкурентности и энергоэффективность.

Источник изображения: Intel

Источник изображения: Intel

D270 обладает достаточно большим объёмом доступной памяти, что позволяет поддерживать более крупные модели, длинный контекст и большее количество одновременных сеансов, обеспечивая поддержку больших промптов, процессы с интенсивным поиском данных и рост KV-кеша в ходе инференса. LPDDR5X уступает HBM по пропускной способности, однако позволяет обеспечить большой объём при меньших затратах и энергопотреблении. Объём памяти составляет до 480 Гбайт в GPU сторонних производителей. Фирменный GPU от самой Intel оснащается 160 Гбайт памяти.

Intel GPU D270 выполнен в форм-факторе двухслотовой карты с интерфейсом PCIe 5.0 x16. Архитектура Intel Xe3P — усовершенствованная версия графической архитектуры Xe3 — отличается увеличенным количеством матричных блоков XMX и расширенной подсистемой памяти LPDDR5X. Ускоритель включает 32 ядра Xe и 256 матричных блоков. Пропускная способность памяти (ПСП) составляет до 1,5 Тбайт/с, производительность в режиме FP8 — на уровне 1,3 Пфлопс при потреблении 350 Вт. Пиковая векторная производительность (FP64) — 10,2 Тфлопс.

По данным Intel, одна карта серии D способна вместить модели с до 300 млрд параметров, а система с восемью такими ускорителями позволяет обслуживать модели с 1+ трлн параметров. При этом Intel делает ставку на такие метрики, как объём памяти на ватт и на доллар, считая их более важными для задач обслуживания моделей с интенсивным этапом декодирования, чем пиковая ПСП. «Выпуская GPU Intel D-series, мы стремимся сделать развёртывание систем инференса с большим объёмом памяти практичным, а их масштабирование — экономически выгодным», — заявила компания. Программная часть базируется на единой архитектуре Xe — код, написанный для GPU Arc Pro, можно перенести на серию D без переписывания ядер (kernels).

Программный стек Intel объединяет стандартные среды выполнения (runtimes) и фреймворки для обслуживания моделей. Предусмотрена поддержка «нулевого дня» (Day 0) для модели Muse Glimmer от Meta. Инструментарий Intel AI for Enterprise Agent Toolkit, который уже работает на базе Xeon, будет адаптирован для работы с серией D, благодаря чему уровень оркестрации будет готов ещё до начала массовых поставок ускорителей. С Intel GPU D270 будут совместимы PyTorch, vLLM, SGLang и OpenAI Triton.

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