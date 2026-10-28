NVIDIA, AMD и Broadcom купят акции Meta✴ на $5 млрд

Meta✴ Platforms объявила о намерении NVIDIA и AMD приобрести акции компании на $4 млрд. Производители чипов купят их в рамках «распродажи» Meta✴ ценных бумаг на $95 млрд в ближайшем будущем — IT-гигант намерен получить средства для дальнейшего развития своих ИИ-проектов, сообщает Silicon Angle. По имеющимся данным, в покупке акций заинтересована и Broadcom. Всего, по информации Meta✴, три компании намерены инвестировать в акции $5 млрд.

NVIDIA готова потратить на ценные бумаги Meta✴ $3 млрд в рамках расширения партнёрства. При этом Meta✴ готовится нарастить использование GPU NVIDIA поколения Rubin и CPU Vera, вероятно, в рамках систем Vera Rubin NVL72, включающих по 72 GPU и 36 CPU.

Также Meta✴ намерена покупать больше сетевого оборудования NVIDIA. Она расширит использование семейства продуктов Spectrum-X, включая чипы SuperNIC и сетевые коммутаторы.

Кроме того, Meta✴ намерена закупать чипы семейства NVIDIA BlueField-4, позволяющие разгрузить основные чипы серверов, ускоряя сетевые операции, работу с хранилищами данных и выполнение задач, связанных с обеспечением кибербезопасности.

NVIDIA поможет Meta✴ увеличить производительность и рентабельность семейства ИИ-моделей Meta✴ Muse. Дополнительно Meta✴ планирует исследовать «возможности сотрудничества», связанные с представленной не так давно эталонной архитектурой NVIDIA — т. н. OpenShell Reference Architecture, представляющей собой набор технических ресурсов, позволяющих упростить использование инструментария NVIDIA OpenShell. Последний позволяет запускать ИИ-агентов в изолированных «песочницах» для минимизации киберугроз.

AMD, готовая инвестировать в Meta✴ $1 млрд, раскрыла, что последняя взяла на вооружение стоечную платформу AMD Helios AI, включающую 72 GPU. Платформа построена на основе новейших ускорителей семейства Instinct MI450, CPU EPYC и DPU Pensando — «ответ» BlueField 4.

Сообщается, что Meta✴ уже внедрила «начальный» набор стоек Helios и уже тестирует их. В будущем компания намерена расширить использование этих систем.

В дальнейшем Meta✴ намерена внедрять кастомные ИИ-ускорители на основе архитектуры AMD Instinct. Производитель чипов, в свою очередь, будет использовать собранные в ходе сотрудничества технические данные для совершенствования своих чипов и дизайна стоек.

Как заявили в AMD, компании совместно создают и развёртывают инфраструктуру гигаваттного масштаба, а также формируют новое поколение чипов, ПО и систем, позволяющих запускать самые амбициозные модели и сервисы Meta✴.

Данные об инвестициях Broadcom не были официально обнародованы, но, учитывая, что NVIDIA и AMD готовы вложить в акции Meta✴ в общей сложности $4 млрд из заявленных $5 млрд, речь, вероятно, идёт об $1 млрд.

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