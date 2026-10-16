TSMC направляет «разведчиков» в США, чтобы оценить действительно ли местным ЦОД нужно столько чипов

Тайваньская TSMC направляет специалистов для оценки хода строительства ЦОД в США и доступности электроэнергии для них. Это происходит на фоне планов многомиллиардного расширения бизнеса, сообщает The Register. В июне сообщалось, что в США начали строить лишь половину ЦОД, которые должны заработать в 2026 году.

В ходе обсуждения финансовых результатов III квартала промышленный гигант предупредил о трудностях на потребительских рынках и сообщил, что спрос со стороны индустрии ИИ по-прежнему превышает предложение. Ожидается, что в дальнейшем трудности сохранятся — из-за роста стоимости компонентов и макроэкономической неопределённости. В компании заявили, что при планировании бизнеса на 2027 год придерживаются осторожного подхода.

В TSMC отметили, что спрос со стороны ИИ-компаний остаётся высоким, дополнительно на него влияет потребность в CPU для агентных задач и запрос на сетевые чипы. Ожидается, что значение полупроводников в глобальных цепочках поставок продолжит расти. Капитальные затраты компании в текущем году должны составить $60–$64 млрд, в целом совокупные затраты в 2026–2028 гг. превысят показатели 2023–2025 гг., поскольку TSMC наращивает производственные мощности в интересах заказчиков.

Реализация планов компании зависит не только от заказов чипов. ЦОД, для которых они предназначены, нуждаются в электричестве, сетевой инфраструктуре, памяти и пр. — другими словами, решения о дальнейшем расширении производства зависят от готовности дата-центров использовать новые комплектующие. Например, в октябре сообщалось, что крупный ИИ ЦОД Oracle в Висконсине не хотят подключать к электросети.

В ближайшие годы компания намерена построить около 20 предприятий на Тайване и за его пределами для выпуска и упаковки микросхем по передовым технологиям. Также производитель оптимизирует загрузку производственных мощностей для того, чтобы выпускать больше кремниевых пластин. При этом в компании подчеркнули, что учитывают возможный дефицит электроэнергии для ЦОД, задержки строительства, ограничения мощностей по передовой упаковке микрочипов и нехватку памяти при планировании новых производственных мощностей.

Также TSMC принимает во внимание инвестиционные планы облачных провайдеров, в т.ч. капитальные затраты, планы строительства, финансовые условия, электроснабжение и пр. Компания самостоятельно оценивает ситуацию и утверждает, что спрос по-прежнему будет превышать предложение. При этом она стремится сократить этот разрыв. В то же время в TSMC прямо не отвечают на вопросы о том, усилится ли дефицит кремниевых пластин в следующем году. Ранее сообщалось, что развитие ИИ в США во многом зависит от электрооборудования из Китая, а санкции и пошлины только усугубляют дело.

Компания уже готовится к внедрению 1,4-нм техпроцесса A14. Ожидается, что это будет более значимый бизнес, чем производство на основе текущего 2-нм поколения. В 2027 году планируется начальный этап производства для проверки перед коммерческим запуском, массовый выпуск должны начать в 2028 году. В III квартале выручка TSMC составила $46,72 млрд, на 41,2 % выше г/г. В текущем квартале компания рассчитывает дополнительно увеличить её до $52,3–54,3 млрд. Даже если ориентироваться на середину этого диапазона, рост выручки составит около 58 % г/г.

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