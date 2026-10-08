YADRO представила GPU-сервер G4208P G3 на базе Intel Xeon Emerald Rapids с СЖО

Компания YADRO, входящая в «ИКС Холдинг», анонсировала сервер G4208P G3 для ресурсоёмких задач, таких как обучение нейросетей, разработка ИИ-приложений, высокоскоростной рендеринг, видеоаналитика, предиктивное обслуживание оборудования, автоматизация технологических процессов, обработка больших массивов информации и пр.

Новинка, выполненная в форм-факторе 4U, использует аппаратную платформу Intel: возможна установка двух процессоров Xeon Sapphire Rapids или Xeon Emerald Rapids с TDP до 350 Вт. Поддерживается до 8 Тбайт DDR5-5600 RDIMM/LRDIMM ECC в виде 32 модулей по 256 Гбайт. Во фронтальной части расположены 12 отсеков для накопителей LFF/SFF в конфигурации 8 × SAS/SATA и 4 × SAS/SATA/NVMe. Возможно формирование массивов RAID 0/1/10/5/50/6/60, а опционально может быть добавлен суперконденсатор для защиты содержимого кеш-памяти при отключении питания.

Сервер способен нести на борту до восьми двухслотовых GPU с интерфейсом PCIe 5.0 х16 и энергопотреблением до 600 Вт каждый. Среди совместимых изделий названы NVIDIA H200 NVL, RTX PRO 6000 Blackwell, L40S, A30, A16, RTX 6000 Ada, RTX 4000 Ada, L4, а также MetaX C500. Реализована система жидкостного охлаждения, которая охватывает CPU и GPU. Отмечается, что в ходе испытаний при 100 % загрузке температура GPU не превышала 60 °C при температуре окружающей среды 22–23 °C и 77 °C — при 39 °C. При существенном росте температуры на площадке тепловой режим ускорителей сохранялся предсказуемым. Дополнительно задействованы 12 двухроторных вентиляторов с размерами 60 × 56 мм, резервированием N+2 и поддержкой горячей замены.

В передней части машины находится один слот PCIe 5.0 x16 FHFL, в задней — восемь слотов PCIe 5.0 x16 FHFL, два разъёма PCIe 5.0 x16 FHFL и один слот OCP 3.0 (PCIe 5.0 x8). Питание обеспечивают четыре блока мощностью 3200 Вт с сертификатом 80 Plus Platinum и резервированием по схеме 2+2 или 3+1. Есть выделенный сетевой порт управления 1GbE RJ45, три порта USB 3.0 Type-A (один спереди), коннектор USB 2.0, а также два разъёма D-Sub (по одному спереди и сзади). Диапазон рабочих температур простирается от +5 до +40 °C. Габариты составляют 447 × 844,3 × 174,8 мм, масса — до 65 кг.

Говорится о совместимости с Windows Server, Ubuntu, «Альт СП Сервер», «Альт Сервер», «РЕД ОС», Astra Linux Special Edition, «РЕД Виртуализация», zVirt, moncloud, «Соболь», SberLinux, РОСА ХРОМ.

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