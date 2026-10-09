Представлена операционная система KvadraOS Desktop для корпоративных рабочих мест

Российский бренд Kvadra компании «Ядро клиентские системы» (YADRO, входит в «ИКС Холдинг») выпустил KvadraOS Desktop — операционную систему для рабочих станций. Платформа предназначена для корпоративных и государственных клиентов и позволяет поэтапно переводить бизнес-процессы на отечественное программное обеспечение с сохранением привычных пользовательских сценариев и части существующего ПО.

KvadraOS Desktop позволяет взаимодействовать с веб-, Linux- и Android-приложениями. Windows-приложения из перечня совместимого ПО, включая Microsoft Office 2016, можно запускать через интегрированный слой совместимости. Для сценариев, которым требуется полноценная среда Windows, предусмотрено подключение к инфраструктуре виртуальных рабочих столов. Операционная система поддерживает подключение к домену Microsoft Active Directory, работу с VPN, сетевыми ресурсами, печать и подключение периферийных устройств. Обновления могут поступать с серверов Kvadra, также предусмотрены тиражирование подготовленного образа ОС и возврат устройства к исходным настройкам.

Отдельное внимание в kvadraOS Desktop уделено безопасности рабочего окружения. Системная область доступна только для чтения, среды исполнения приложений изолированы друг от друга, а запуск ОС защищён механизмом доверенной загрузки. Платформа поддерживает шифрование пользовательских данных, TPM 2.0, ГОСТ-криптографию на базе «КриптоПро», многофакторную аутентификацию, российские корневые сертификаты, а также сценарии входа с помощью USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» и JaCarta.

KvadraOS Desktop развивает линейку программного обеспечения компании «Ядро клиентские системы», в которую также входит мобильная операционная система KvadraOS Mobile для планшетных компьютеров Kvadra.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Было интересно? Скажите об этом Google , чтобы чаще получать ссылки на наши новости и обзоры

Источник: