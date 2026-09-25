Giga Computing развернула ИИ-полигон GAIFA на базе NVIDIA GB300 NVL72

Компания Giga Computing, являющаяся подразделением Gigabyte, объявила о создании площадки GAIFA (Gigabyte AI Factory Accelerator) — своего первого вычислительного центра в области ИИ. Он расположился в Синьбэе (Новом Тайбэе) на территории Тайваня.

GAIFA представляет собой полигон для проверки и отладки сверхплотных серверных стоек, систем жидкостного охлаждения и электропитания, а также других компонентов и модулей, которые применяются в составе современных ИИ-инфраструктур. Причём специализация GAIFA выходит за рамки аппаратного обеспечения, охватывая весь процесс формирования ИИ ЦОД: от планирования объекта до установки вычислительных и сетевых узлов. В среде GAIFA могут тестироваться самые разные нагрузки — от обучения больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров до инференса и профессиональных визуальных вычислений.

Архитектура площадки выполнена по модульному принципу. В частности, задействованы две стойки NVIDIA GB300 NVL72. Каждая из них объединяет 18 вычислительных лотков, содержащих по два Arm-процессора Grace (72 ядра Neoverse V2) и по четыре чипа Blackwell Ultra. В сумме это даёт 36 изделий Grace и 72 экземпляра Blackwell Ultra на стойку (включая 17 Тбайт памяти LPDDR5X и 20 Тбайт HBM3E). Применяются сетевые адаптеры NVIDIA ConnectX-8 SuperNIC.

Кроме того, в состав GAIFA входит одна стойка на основе серверов G4L4-SD3-LAX7, использующих аппаратную платформу NVIDIA HGX B300 (восемь SXM-ускорителей Blackwell Ultra). Эти машины наделены системой прямого жидкостного охлаждения (DLC) с функцией обнаружения протечек. Дополнительно установлены серверы XL44-SX2-AAS1 с восемью ускорителями NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition (96 Гбайт памяти GDDR7). Наконец, применены 10-узловые серверы B683-Z80-LAS1 на платформе AMD EPYC 9005 Turin с СЖО.

На текущем этапе общая мощность площадки GAIFA находится на уровне 700 кВт. В дальнейшем показатель будет увеличиваться — по мере расширения объекта и добавления дополнительного оборудования.

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