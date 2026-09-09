5 Пбит/с на 200 км: Telecom Egypt проложит подводный интернет-кабель между Шарм-эль-Шейхом и Табой

Telecom Egypt расширит инфраструктуру своих кабелей, проложенных вдоль Синайского полуострова с помощью нового кабеля протяжённостью около 200 км. Он свяжет города Шарм-эль-Шейх и Таба, обеспечив дополнительный цифровой маршрут в одном из ключевых телекоммуникационных «коридоров», связывающих Европу и Азию. Система обойдётся без усилителей и обеспечит пропускную способность порядка 5 Пбит/с. Ввод в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2027 года, сообщает Converge! Digest. За реализацию проекта отвечает Power Sub Link (PSL).

Прокладка нового участка позволит продлить уже имеющуюся у Telecom Egypt кабельную систему Red Sea Subsea Festoon к северу до Табы, обеспечив клиентам непрерывную подводную цифровую магистраль, соединяющую Суэц, Зафарану, Рас-Гареб, Шарм-эш-Шейх и Табу. Трафик сможет переходить от сетей в Красном море через египетский «интернет-коридор» Internet Corridor of Egypt (ICE) в направлении Средиземноморья. Новый кабель увеличит количество доступных маршрутов, увеличит устойчивость местной сети и повысит её пропускную способность.

Это обеспечит телеком-операторам ещё один вариант маршрута через Египет, также можно будет диверсифицировать инфраструктуру при передаче трафика между Азией, Европой и Африкой. Благодаря проекту вырастет значение Синайского полуострова в международной сети Telecom Egypt. В Табе уже размещается посадочная станция кабеля Coral Bridge (на месте более старого кабеля), прокладка которого завершилась в 2025 году. Кабель тянется до иорданской Акабы, где сойдутся кабели ANDROMEDA, Blue, FEA и Raman. Оттуда же пройдут уже наземные маршруты до акватории Средиземного моря.

В данных Telecom Egypt для инвесторов упоминаются 16 подводных кабельных систем компании, а также 11 точек выхода на берег. Планируется и строительство новой инфраструктуры, в т.ч. наземных маршрутов через Египет. По словам представителя Telecom Egypt, проект соответствует новой стратегии компании, в рамках которой предполагается максимально усилить её роль на рынке цифровой инфраструктуры и укрепить позиции на региональном и глобальном уровнях. Проект содействует развитию восточного цифрового коридора, соединяющего Красное и Средиземное моря через Синайский полуостров.

Важность маршрута определяется не столько его протяжённостью (всего 200 км), сколько его местом в глобальной сети телекоммуникаций. Египет является естественным «мостом», позволяющим соединять кабельную инфраструктуру Азии и Ближнего Востока в Красном море с европейскими сетями через Средиземное море. Так, система Red2Med вдоль побережья Красного моря подключена к наземному кабельному маршруту ICE. Здесь же проложены крупные системы IEX и SEA-ME-WE-6.

Для международных телеком-операторов ключевое значение играет доступность разнообразных маршрутов. Внутри коридора между Азией и Европой можно создавать дополнительные варианты маршрутизации, что особенно важно в условиях политической нестабильности на Ближнем Востоке. Обрывы кабелей в Красном море, умышленные и неумышленные, редкостью не являются. Сирийские власти и вовсе подозревают, что подводный интернет-кабель, связывающий страну с Египтом, повреждён в результате «систематического саботажа». Проблем добавляет затянувшийся конфликт с Ираном. Так, уже были атакованы объекты AWS — два в ОАЭ и один в Бахрейне. Последний удар по ЦОД в Бахрейне был зарегистрирован в конце июля.

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