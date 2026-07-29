Microchip приобрела столкнувшийся с проблемами ИИ-стартап Hailo

Microchip Technology подписала окончательное соглашение о приобретении израильского производителя ИИ-чипов для периферийных вычислений Hailo. Ожидается, что сделка будет завершена к 30 сентября при условии получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Финансовые условия сделки не разглашаются. Ресурс CTech сообщил, что по оценкам экспертов отрасли, сумма сделки составляет лишь небольшую часть от предыдущих оценок рыночной стоимости Hailo, достигшей $1 млрд. Основанная в 2017 году, Hailo привлекла около $340 млн инвестиций, но столкнулась с финансовыми трудностями, брала кредиты для поддержания деятельности, провела значительное сокращение штата и вынуждена была отказаться от запланированного слияния со SPAC, поскольку её оценка упала ниже $500 млн.

Как ожидает Microchip, сделка позволит расширить её портфель процессоров для интеллектуальных систем и укрепит её возможности по предоставлению производительных и энергоэффективных ИИ-решений для периферийных вычислений в робототехнике, передовой обработке изображений и интеллектуальных приложениях, включая дроны, роботы, камеры, промышленную автоматизацию и встраиваемые ИИ-системы.

В частности, чипы Hailo-8, Hailo-10 и Hailo-15 позволят ей расширить портфель решений, поддерживающих классическое компьютерное зрение, а также добавить возможности обработки изображений и видеопотоков, ISP/DSP, кодирования видео с использованием ИИ для интеллектуальных периферийных систем. В июне 2025 года стартап выпустил ИИ-чип второго поколения Hailo-10H, который предлагает поддержку моделей LLM и VLM, позволяя запускать приложения генеративного ИИ локально без использования облачных сервисов.

Приобретение также обеспечит Microchip более 100 активных клиентов, сложившееся сообщество разработчиков, насчитывающее более 10 тыс. пользователей, и растущую экосистему на базе Raspberry Pi.

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