Microchip представила RoT-контроллеры для постквантовой криптографии

Компания Microchip Technology анонсировала новые решения Trust Shield для устройств с поддержкой постквантовой криптографии. В частности, дебютировали контроллеры TS1800, TS500 и TS501, которые доступны в составе предварительно сконфигурированной платформы TrustFLEX, что помогает ускорить вывод конечных продуктов на рынок.

Изделие TS1800 — это внешний контроллер Root of Trust (RoT), отвечающий за безопасную загрузку устройства, безопасные обновления прошивки, аттестацию и обработку сертификатов с использованием аппаратного ускорения алгоритмов постквантовой криптографии. Говорится о поддержке таких решений Национального института стандартов и технологий США (NIST), как ML-DSA (Module Lattice‑Based Digital Signature Algorithm), LMS (Leighton–Micali Signature) и ML-KEM (Module Lattice-Based Key Encapsulation Mechanism).

В основу контроллера TS1800 положено ядро Arm Cortex-M4F, функционирующее на тактовой частоте до 192 МГц. Достигается двукратный прирост производительности по сравнению с RoT-контроллерами Microchip предыдущего поколения. Кроме того, улучшена энергетическая эффективность. Реализована поддержка интерфейса USB 2.0 и расширенных функций безопасности, предусмотренных стандартами OCP.

В свою очередь, изделия TS50x предназначены для обеспечения безопасной загрузки. Они ориентированы на оборудование, которому не требуется полный набор функций RoT, доступный в микросхеме TS1800. При этом в дополнение к алгоритмам постквантовой криптографии поддерживаются традиционные инструменты, в частности, Elliptic Curve Cryptography (ECC) P-384. Поставки контроллеров TS1800 и TS50x уже начались.

