Western Digital выпустила жёсткий диск с постквантовой криптографией для защиты ИИ-данных в будущем

Компания Western Digital (WD) анонсировала высокоёмкий жёсткий диск Ultrastar DC HC6100 UltraSMR с постквантовой криптографией (PQC), которая обеспечит защиту от атак с отложенной расшифровкой (HNDL), поскольку злоумышленники в настоящее время могут собирать зашифрованные данные, чтобы взломать их после того, как квантовые компьютеры достигнут зрелости. Таким образом, WD присоединилась к таким компаниям, как Cohesity, Commvault, NetApp и Quantum, которые уже выпустили хранилища с новыми алгоритмами шифрования PQC.

Ultrastar DC HC6100 UltraSMR с поддержкой PQC в настоящее время проходит квалификацию у крупных компаний, и WD заявила, что со временем расширит возможности PQC на другие линейки корпоративных жёстких дисков. Реализация PQC от WD в новом накопителе разработана для защиты цепочек доверия устройств от производства до сервисного обслуживания. Основное внимание уделяется обеспечению доверия на уровне устройства, включая целостность прошивки и управление ключами, а не шифрованию данных в состоянии покоя (data at rest).

Ключевые элементы реализации PQC от WD:

Выбор алгоритма: ML-DSA-87 (NIST FIPS 204) для высоконадёжной подписи кода, с использованием метода RSA-3072 с двумя разными алгоритмами, сочетающим проверенные и новые криптографические стандарты для обеспечения надёжной и отказоустойчивой безопасности.

Готовность инфраструктуры: развёрнуты инфраструктуры открытых ключей (PKI) и аппаратных модулей безопасности (HSM) с поддержкой PQC для поддержки выпуска, ротации и управления жизненным циклом ключей.

Операционная непрерывность: защита от двойной подписи и отката, разработанная для поддержки развёртывания в различных системах без нарушения текущих операций.

Технический директор и старший вице-президент WD, отметил, что по мере накопления данные, получаемые с помощью ИИ, становятся всё более ценными и долговечными, поэтому растёт актуальность их защиты в будущем. Технологии квантовых вычислений развиваются быстрее, чем ожидалось и архитектуры безопасности, которые защищали корпоративные хранилища более десяти лет, должны эволюционировать. «Интеграция постквантовой криптографии в Ultrastar является частью нашего обязательства помогать клиентам опережать угрозы, которые уже присутствуют в виде атак HNDL», — заявил он. «Соответствуя стандартам NIST и CNSA 2.0 уже сегодня, мы помогаем предприятиям создавать простой и удобный путь к инфраструктуре хранения данных, устойчивой к квантовым атакам», — добавил он.

