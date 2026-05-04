Western Digital увеличила квартальную выручку в полтора раза благодаря ИИ

Компания Western Digital отчиталась о работе в III четверти 2026 финансового года, которая была закрыта 3 апреля. Выручка одного из крупнейших в мире поставщиков HDD достигла $3,34 млрд, что практически в полтора раза (на 45 %) больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было получено $2,29 млрд.

Значительный рост обусловлен высоким спросом на накопители со стороны облачных провайдеров и гиперскейлеров. На соответствующий сегмент пришлось около 89 % продаж в денежном выражении ($2,97 млрд) против 87 % годом ранее. Ещё 6 % выручки принесли устройства для потребительского сектора, 5 % — клиентские продукты.

Суммарная вместимость отгруженных за квартал накопителей Western Digital достигла 222 Эбайт против 166 Эбайт годом ранее, что соответствует росту на 33,7 %. При этом на Nearline-устройства пришлось 199 Эбайт, на все прочие продукты вместе взятые — 23 Эбайт.

Генеральный директор Western Digital, подчёркивает, что основным драйвером роста является ИИ. По его словам, практически любая рабочая нагрузка в сфере ИИ — от обучения моделей и инференса до агентного и физического ИИ — приводит к генерации данных, для эффективного хранения которых требуются HDD большой ёмкости. В результате, продажи таких устройств увеличиваются. Дополнительно повышению спроса на HDD способствует быстрое повышение цен на чипы флеш-памяти NAND на фоне их дефицита.

Чистая прибыль компании в годовом исчислении взлетела на 320 % — с $755 млн до $3,17 млрд. Прибыль в пересчёте на одну ценную бумагу составила $8,2 против $2,11 в III четверти предыдущего финансового года. В IV финансовом квартале Western Digital рассчитывает получить выручку в размере $3,65 млрд ± $100 млн. Чистая прибыль, как ожидается, составит $3,25 ± $0,15 на одну ценную бумагу.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: