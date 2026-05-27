Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией

 
Компания Broadcom анонсировала систему на чипе (SoC) с обозначением BCM68850 — это высокоинтегрированное изделие 50G ITU PON/XGS-PON, предназначенное для построения производительных шлюзов в широкополосных сетях. Поставки образцов новинки уже начались.

В состав BCM68850 входит многоядерный процессор с архитектурой Arm v8. Реализована поддержка памяти LPDDR, интерфейсов PCIe и USB. Возможна работа в режимах 50GbE, 25GbE и 10GbE.

SoC содержит встроенный нейронный модуль (NPU), который ускоряет ИИ-инференс на периферии сети. Благодаря этому уменьшаются задержки при одновременном повышении уровня защиты конфиденциальной информации. Предусмотрены расширенные средства обеспечения безопасности, включая алгоритмы постквантовой криптографии (PQC).

Источник изображения: Broadcom

Изделие BCM68850 совместимо со стандартом Wi-Fi 8. Среди прочего упомянуты функции интеллектуального самовосстановления. Операторы смогут использовать инструменты обнаружения аномалий в режиме реального времени и средства предиктивной оптимизации полосы пропускания для снижения операционных расходов и повышения средней выручки в расчёте на абонента (ARPU).

Broadcom заявляет, что новый чип обеспечивает запас пропускной способности и детерминированную задержку, необходимые для следующего этапа развития широкополосной связи. Это особенно важно в свете трансформации домохозяйств в постоянно действующие точки периферийных вычислений с возрастающим трафиком данных. Изделие допускает широкий спектр сценариев развёртывания для удовлетворения потребностей как частных пользователей, так и предприятий.

