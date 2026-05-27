Broadcom представила чип-шлюз 50G PON с ИИ и постквантовой криптографией

Компания Broadcom анонсировала систему на чипе (SoC) с обозначением BCM68850 — это высокоинтегрированное изделие 50G ITU PON/XGS-PON, предназначенное для построения производительных шлюзов в широкополосных сетях. Поставки образцов новинки уже начались.

В состав BCM68850 входит многоядерный процессор с архитектурой Arm v8. Реализована поддержка памяти LPDDR, интерфейсов PCIe и USB. Возможна работа в режимах 50GbE, 25GbE и 10GbE.

SoC содержит встроенный нейронный модуль (NPU), который ускоряет ИИ-инференс на периферии сети. Благодаря этому уменьшаются задержки при одновременном повышении уровня защиты конфиденциальной информации. Предусмотрены расширенные средства обеспечения безопасности, включая алгоритмы постквантовой криптографии (PQC).

Изделие BCM68850 совместимо со стандартом Wi-Fi 8. Среди прочего упомянуты функции интеллектуального самовосстановления. Операторы смогут использовать инструменты обнаружения аномалий в режиме реального времени и средства предиктивной оптимизации полосы пропускания для снижения операционных расходов и повышения средней выручки в расчёте на абонента (ARPU).

Broadcom заявляет, что новый чип обеспечивает запас пропускной способности и детерминированную задержку, необходимые для следующего этапа развития широкополосной связи. Это особенно важно в свете трансформации домохозяйств в постоянно действующие точки периферийных вычислений с возрастающим трафиком данных. Изделие допускает широкий спектр сценариев развёртывания для удовлетворения потребностей как частных пользователей, так и предприятий.

