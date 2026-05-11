Broadcom представила решения 10G PON и Wi-Fi 8 для организации ШПД

Компания Broadcom анонсировала оптимизированный чип 10G PON и сопутствующие изделия Wi-Fi 8 для организации широкополосного доступа в интернет (ШПД). Решения призваны помочь операторам отказаться от устаревших медных и кабельных сетей в пользу оптоволоконных каналов и беспроводных подключений с высокой пропускной способностью.

В частности, представлен продукт BCM68565 10G xPON Gateway Device. Это «система на чипе» (SoC) с поддержкой 10G ITU PON/XGS-PON/GPON/Active Ethernet. Устройство оптимизировано для предоставления широкого спектра услуг. В состав новинки входит многоядерный CPU с архитектурой Arm v8. Реализованы контроллеры PCIe, DDR (DDR4, LPDDR4, DDR5 и LPDDR5) и флеш-памяти, интерфейсы PCM и USB, а также PON MAC, 10GbE PHY, XFI/USXGMII-S и 4 × 1GbE PHY. Упомянуты функции безопасной загрузки и шифрования.

Кроме того, дебютировали два чипа Wi-Fi 8 — изделия BCM67142 и BCM67192. В первом случае используется конфигурация антенн 3 × 3 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц, во втором — 4 × 4 для 2,4 ГГц и 4 × 4 для 5 ГГц. В обоих вариантах имеются аппаратные механизмы разгрузки, интегрированные усилители мощности и цифровая предварительная коррекция искажений третьего поколения, которая даёт возможность снизить пиковую мощность на 25 %. Технология DBE (Dynamic Bandwidth Expansion) позволяет точке доступа в реальном времени изменять ширину используемого канала связи в зависимости от загрузки сети и помех.

Broadcom уже поставляет образцы чипов BCM68565, BCM67142 и BCM67192 клиентам и партнёрам. Изделия ориентированы на массовый рынок ШПД-услуг.

