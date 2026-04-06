Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение

Израильский стартап Hailo планирует в ближайшее время выйти на биржу путём SPAC-слияния, сообщил ресурс CTech со ссылкой на документы, поданные инвестором Hailo, компанией Delek Automotive. С помощью размещения акций стартап намерен укрепить финансовое положение в условиях «острой необходимости в ликвидности». В январе Hailo уволил почти 10 % своих сотрудников из-за проблем с финансами.

Сделка пройдёт при значительно более низкой оценке Hailo, чем в предыдущих раундах финансирования, из-за чего Delek Automotive зафиксировала убыток в размере приблизительно ₪242 млн (около $77 млн) от своих инвестиций в 2025 году. В январе 2026 года Delek Automotive предоставила Hailo кредит в размере $9 млн под 1,5 % в месяц. Процентная ставка может вырасти до 3 %, если в течение года Hailo не проведёт операции, обеспечивающие ликвидность.

Оставшиеся на балансе Delek Automotive инвестиции Hailo теперь составляют примерно ₪170 млн ($55 млн) на конец 2025 года, по сравнению с примерно ₪412 млн годом ранее. По данным Delek Automotive, рыночная стоимость Hailo теперь составляет менее $500 млн, что гораздо ниже $1,2 млрд в 2024 году. Эта новая оценка основана на предложениях, полученных от нескольких SPAC-компаний, и дополнительно снижена примерно на 26 % с учётом периода, необходимого для завершения слияния.

Компания Hailo, основанная в 2017 году Орром Даноном (Orr Danon), Ави Баумом (Avi Baum) и группой бывших сотрудников Unit 81, разрабатывает специализированные ИИ-ускорители для периферии. В 2021 году компания стала «единорогом» после привлечения $136 млн при оценке примерно в $1 млрд. В апреле 2024 года она завершила дополнительный раунд финансирования серии C на сумму $120 млн при оценке $1,2 млрд. Раунд совпал с выходом ускорителя Hailo-10 для приложений генеративного ИИ.

Чипы Hailo используются в камерах, промышленных роботах и широком спектре других устройств. Благодаря использованию dataflow-архитектуры ускорители компании обеспечивают более высокую скорость инференса по сравнению с изделиями конкурентов. Компания поставляет чипы с набором программных инструментов, созданных для упрощения разработки проектов клиентов в области ИИ. Предлагается среда HailoRT, позволяющая объединить до 16 чипов Hailo в кластер. Кроме того, Hailo предлагает набор предварительно обученных ИИ-моделей, оптимизированных для работы на её чипах.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER. | Можете написать лучше? Мы всегда рады новым авторам

Источник: