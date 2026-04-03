d-Matrix приобрела разработки GigaIO в области дата-центров, включая НРС-платформу SuperNODE

Стартап d-Matrix, занимающийся разработкой ИИ-ускорителей и других специализированных изделий для НРС-систем, объявил о заключении соглашения по приобретению у компании GigaIO активов и разработок, связанных с дата-центрами. Стоимость сделки не раскрывается.

В ассортименте d-Matrix присутствуют ускорители Corsair, базирующиеся на технологии вычислений в памяти DIMC (digital in-memory computing), а также IO-карты JetStream, предназначенные для распределения нагрузок ИИ-инференса между серверами в дата-центре. Кроме того, стартап создал стоечную систему SquadRack для пакетного инференса со сверхнизкой задержкой.

В свою очередь, GigaIO предлагает так называемый суперкомпьютер в стойке SuperNODE для рабочих нагрузок генеративного ИИ и приложений НРС. Компания разработала архитектуру FabreX на базе PCI Express, которая позволяет объединять различные компоненты, включая GPU, FPGA и пулы памяти. Ещё одним продуктом GigaIO является «суперкомпьютер в чемодане» Gryf, который, как утверждается, обеспечивает ИИ-производительность класса ЦОД на периферии.

d-Matrix и GigaIO начали сотрудничество весной 2025 года. Тогда стороны объединили усилия для создания «самого масштабируемого в мире» решения для инференса. Речь идёт об интеграции ИИ-ускорителей Corsair в состав платформы SuperNODE. В рамках нового соглашения d-Matrix приобрела у GigaIO основные технологии для дата-центров, включая SuperNODE и архитектуру FabreX. По условиям сделки, в d-Matrix перейдут ведущие специалисты GigaIO по разработке стоечных систем: предполагается, что это позволит ускорить развёртывание комплексных решений для высокопроизводительного инференса в ЦОД.

Вместе с тем GigaIO сосредоточится на внедрении вычислительных мощностей уровня ЦОД непосредственно на периферии. В частности, планируется дальнейшее развитие концепции Gryf. По заявления GigaIO, рынок периферийных вычислений обладает огромным потенциалом. Благодаря решениям на основе Gryf клиенты смогут обрабатывать критически важные данные ближе к их источнику без проблем с задержками. При этом монтировать Gryf можно практически в любой локации.

