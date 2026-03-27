ЦЕРН: для самых больших открытий на БАК нужны самые маленькие ИИ-модели, которые «зашиты» прямо в чипы

ИИ-инфраструктура Большого адронного коллайдера (БАК) имеет мало общего с классическим решениями на основе TPU или GPU. Вместо этого ЦЕРН (CERN) буквально «выжигает» кастомные ИИ-модели в «кремнии» для фильтрации огромных массивов данных практически в реальном времени, сообщает The Register.

Ежегодно коллайдер «генерирует» 40 тыс. Эбайт «сырых» данных от сенсоров — приблизительно четверть объёма всего интернета. Такую информацию CERN хранить не может, поэтому приходится выбирать в режиме реального времени то, что представляет какую-либо ценность. Речь идёт о потоке данных до сотен терабайт в секунду. Алгоритмы для их обработки должны быть чрезвычайно быстрыми. Именно поэтому их приходится буквально «выжигать» непосредственно в чипах.

В 27-км кольце БАК субатомные частицы сталкиваются на скоростях, близких к скорости света. По кольцу постоянно перемещаются около 2,8 тыс. пучков протонов с 25-с интервалами. Хотя учёные «помогают» частицам, столкновения случаются сравнительно редко — из миллиардов протонов в каждой сессии сталкиваются лишь порядка 60 пар. При столкновении образуются новые частицы, улавливаемые детекторами CERN.

Каждое столкновение пары частиц генерирует несколько мегабайт данных. В секунду происходит около миллиарда столкновений, что приблизительно даёт около 1 Пбайт информации. Естественно, собирать и хранить такие объёмы «сырой» информации технически невозможно, поэтому CERN создал гигантскую вычислительную систему для разделения данных на «интересные» и «неинтересные» ещё на уровне детекторов.

Детекторы используют ASIC для буферизации данных за не более чем 4 мкс — они либо сохраняются, либо исчезают навсегда. Решение принимает фильтр Level One Trigger на базе порядка 1 тыс. FPGA, получающих данные по оптической линии на скорости около 10 Тбайт/с. Решения принимаются на лету силами самих чипов по мере поступления данных — даже самая быстрая внешняя память не справится с таким потоком информации. Специальный алгоритм AXOL1TL принимает решение не более чем за 50 нс. Фактически сохраняется лишь около 0,02 % информации о столкновениях, или приблизительно 110 тыс. событий в секунду. Отобранные сведения отправляются на поверхность, но даже после первичной фильтрации речь идёт о передаче терабайт данных ежесекундно.

На поверхности второй фильтр — High Level Trigger — оставляет для изучения уже около 1 тыс. событий в секунду. Система оснащена 25,6 тыс. CPU и 400 GPU, которые реконструируют столкновения и отбирают наиболее интересные для анализа результатов. На выходе получается около 1 Пбайт/день новых данных, которые распределяются между 170 научными центрами в 42 странах, где их могут анализировать учёные со всего света. Совокупная вычислительная мощность всех участников проекта составляет около 1,4 млн ядер. CERN стремится измерить параметры столкновений с точностью 99,999 % — это «золотой стандарт», необходимый для заявлений о научных открытиях.

Обычный ИИ-инструментарий плохо подходит для детекторов, поэтому инженерам CERN пришлось разработать собственный стек. ИИ-модели для БАК специально уменьшены, модернизированы, параллелизованы и «вымуштрованы» для выявления только действительно существенных данных. В случае с БАК они не менее производительны, но значительно «дешевле» традиционных ML-моделей. Для переноса моделей в аппаратную среду используется компилятор HLS4ML, конвертирующий модель в код C++, который можно запускать на ИИ-ускорителях, SoC, кастомных FPGA и даже «выжигать» в ASIC. При этом значительная часть ресурсов чипа отведена не под сам алгоритм, а под таблицы с предварительно рассчитанными результатами для типовых входящих значений, чтобы ещё быстрее фильтровать информацию.

В конце года БАК закроют, а новый, более мощный коллайдер High Luminosity LHC должен заработать в 2031 году. Он получит более сильные магниты для фокусировки пучков частиц, сами пучки удвоятся в размерах, коллайдер будет генерировать в 10 раз больше данных, а объём информации от каждого события увеличится с 2 до 8 Мбайт. CERN уже накопил 1 Эбайт от БАК, но это лишь десятая часть от того, что предстоит хранить и обрабатывать в последующие 10 лет. И пока передовые ИИ-лаборатории создают LLM всё большего объёма, CERN движется в противоположном направлении, всеми силами упрощая и ускоряя выявление необычных событий с помощью искусственного интеллекта.

