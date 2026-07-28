«Как будто включили пылесос в вашей гостиной»: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД, шумящий в режиме 24/7

 
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Жители города Доводжак (Dowagiac) в штате Мичиган подали иск против ИИ ЦОД, обвиняя его в шумовом загрязнении. По словам истцов, объект гудит в режиме 24/7 последние два года, сообщает Tom’s Hardware.

Дата-центр дочерней структуры Hyperscale Data — компании Alliance Cloud Services был зданием промышленного назначения, «спрятанным» от проживавших через дорогу людей сосновой лесополосой. Осваивать участок начали в 2018 году, в 2021 году объект превратился в майнинговую ферму, а в 2024 году ситуация изменилась — здание начало издавать шум, похожий на «пылесос, работающий в гостиной». Причем, по словам некоторые жители, не просто пылесоса, а пылесоса с забившимся фильтром, издающего тонкий визг. Некоторые говорят, что происходящее похоже на фильмы о пытках звуком.

Власти Доводжака недавно установили нормы для промышленного шума, с лимитом в 65 дБ днём и 55 дБ — ночью. Тем не менее Hyperscale Data оспаривает результаты измерений и саму их методологию. Более того, компания намерена расширять деятельность на территории, но пока соответствующих заявок городским властям не поступало.

Источник изображения: Arik Shraga/unsplash.com

Источник изображения: Arik Shraga/unsplash.com

Как заявил местным жителям представитель компании на заседании городского совета, объект меняет профиль с добычи криптовалют на ИИ-вычислений и передовые технологии роботизации, для этого компания инвестирует $100 млн. Также она выкупила прилегающие земельные участки, чтобы превратить их в «естественный буфер» и снизить уровень шума в будущем, не считая принимаемых других мер по шумоподавлению. Если жители будут недовольны по-прежнему, они смогут продать недвижимость компании.

Заявление не слишком порадовало оставшихся в округе жителей. По словам одного из них, его семья проживает в этом районе почти столетие, там же находятся друзья и привычная среда. Переезд посчитали крайне сложным и родители грудных детей. Аналогичные претензии выдвинули в коллективном иске к Microsoft жители Висконсина, проживающие в радиусе около 2 км от объекта. В Северной Вирджинии на шум от ЦОД AWS жаловались ещё в 2022 году, а техасском округе Худ жители подали иск против майнинговой компании Mara Holdings, которую обвиняют во многих прегрешениях, связанных с шумовым загрязнением — от гибели цыплят до безвозвратной потери людьми слуха.

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