«Как будто включили пылесос в вашей гостиной»: жители Мичигана подали в суд на ИИ ЦОД, шумящий в режиме 24/7

Жители города Доводжак (Dowagiac) в штате Мичиган подали иск против ИИ ЦОД, обвиняя его в шумовом загрязнении. По словам истцов, объект гудит в режиме 24/7 последние два года, сообщает Tom’s Hardware.

Дата-центр дочерней структуры Hyperscale Data — компании Alliance Cloud Services был зданием промышленного назначения, «спрятанным» от проживавших через дорогу людей сосновой лесополосой. Осваивать участок начали в 2018 году, в 2021 году объект превратился в майнинговую ферму, а в 2024 году ситуация изменилась — здание начало издавать шум, похожий на «пылесос, работающий в гостиной». Причем, по словам некоторые жители, не просто пылесоса, а пылесоса с забившимся фильтром, издающего тонкий визг. Некоторые говорят, что происходящее похоже на фильмы о пытках звуком.

Власти Доводжака недавно установили нормы для промышленного шума, с лимитом в 65 дБ днём и 55 дБ — ночью. Тем не менее Hyperscale Data оспаривает результаты измерений и саму их методологию. Более того, компания намерена расширять деятельность на территории, но пока соответствующих заявок городским властям не поступало.

Как заявил местным жителям представитель компании на заседании городского совета, объект меняет профиль с добычи криптовалют на ИИ-вычислений и передовые технологии роботизации, для этого компания инвестирует $100 млн. Также она выкупила прилегающие земельные участки, чтобы превратить их в «естественный буфер» и снизить уровень шума в будущем, не считая принимаемых других мер по шумоподавлению. Если жители будут недовольны по-прежнему, они смогут продать недвижимость компании.

Заявление не слишком порадовало оставшихся в округе жителей. По словам одного из них, его семья проживает в этом районе почти столетие, там же находятся друзья и привычная среда. Переезд посчитали крайне сложным и родители грудных детей. Аналогичные претензии выдвинули в коллективном иске к Microsoft жители Висконсина, проживающие в радиусе около 2 км от объекта. В Северной Вирджинии на шум от ЦОД AWS жаловались ещё в 2022 году, а техасском округе Худ жители подали иск против майнинговой компании Mara Holdings, которую обвиняют во многих прегрешениях, связанных с шумовым загрязнением — от гибели цыплят до безвозвратной потери людьми слуха.

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