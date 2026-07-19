Экоактивисты забросали кислотными «бомбочками» строящийся ЦОД Microsoft в Нидерландах

Выступающие против строительства ЦОД экоактивисты Extinction Rebellion забросали надувными шарами, наполненными кислотной смесью, строящийся в Амстердаме объект Microsoft — утверждается, что химикаты призваны навредить бетону и стали, ускорив их коррозию и разрушение сообщает The Register. В Extinction Rebellion заявили, что дата-центры и ИИ усугубляют климатический кризис, лишают человечество работы, воруют контент и даже повинны в гибели людей, поэтому активисты готовят новые акции.

Объект строит британская Pure Data Centres Group (Pure DC). Если и когда его закончат, он будет состоять из трёх 85-метровых 26-МВт башен. Общая мощность площадки составит 78 МВт. На территории объекта имеется собственная электроподстанция, которая уже работает, строительство собственно ЦОД стартовало в январе 2026 года. И хотя имя арендатора компания прямо не называлось, местные СМИ сообщают, что единственным клиентом стала Microsoft. В целом в Амстердаме давно действуют ограничения на строительство новых ЦОД гиперскейл-уровня, но особенности конструкции ЦОД позволили обойти ограничения.

До сих пор нет данных, какие последствия вызвала эта довольно наивная атака. Pure DC и экстренные службы подтвердили факт забрасывания площадки шарами, но о содержимом не сообщалось. Застройщик заявил, что произошедшее никак не сказалось на ходе строительства, а компания намерена подать в суд на виновных. Тем временем в США протесты проходят более радикально — например, в апреле неизвестные обстреляли дом чиновника, принимавшего активное участие в одобрении строительства крупного дата-центра.

В ноябре 2025 года в отчёте крупного голландского банка ING сообщалось, что если в Нидерландах не будет возможностей для дальнейшего роста, страна потеряет знания и опыт, что скажется на экономическом росте в будущем. Сегодня сектор обеспечивает 150–250 тыс. рабочих мест в сфере цифровой инфраструктуры и вносит порядка €26 млрд в годовой оборот Нидерландов. Строительству новых ЦОД препятствуют перегрузка сетей из-за не слишком удачного планирования развития возобновляемой энергетики, нехватка земли и возможный дефицит энергии.

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