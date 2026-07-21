Intel объявила, что ряд процессоров Xeon 6700P получит поддержку «более новой и более быстрой памяти». Начиная с августа этого года, Intel добавит им поддержку модулей DDR5-8000 RDIMM вместо DDR5-6400. Кроме того, в I квартале 2027 года компания добавит поддержку модулей MRDIMM второго поколения для процессоров Xeon 6900P, пусть и без поддержки более высоких частот.

По словам Intel, пропускная способность памяти является узким местом для современных ИИ-задач, и поэтому компания предложит поддержку более быстрой памяти на некоторых существующих моделях процессоров Xeon 6, чтобы клиенты могли беспррблемно собирать и модернизировать свои серверы. Так, некоторые модели процессоров Intel Xeon 6700P (Granite Rapids-SP) будут поддерживать конфигурацию DDR5-8000, но только в режиме 1DPC. Тем не менее, переход от модулей 6400 МТ/с к 8000 МТ/с обеспечивает увеличение пропускной способности на 25 % и снижение задержки памяти на 6 %.

По словам компании, внедрение в процессоры Intel Xeon 6+ и Intel Xeon 6 поддержки DDR5-8000 станет первым подобным решением среди основных серверных платформ. Оно будет сделано посредством обновления BIOS в рамках UPLR в августе-сентябре 2026 года. В I квартале 2027 года Intel планирует внедрить поддержку MRDIMM второго поколения для процессоров Intel Xeon 6900P (Granite Rapids-AP). Правда, поддержка будет ограничена только модулями 8800 МТ/с, а не более быстрыми 12800 МТ/с.

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