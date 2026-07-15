Nokia анонсировала первую коммерческую платформу AI-RAN, разработанную совместно с NVIDIA

Nokia объявила о запуске первой в отрасли коммерческой платформы AI-RAN, построенной на ПО Nokia anyRAN, ориентированном на ИИ, и платформе NVIDIA Aerial AI-RAN. Пилотное внедрение решений Nokia AI-RAN начнётся в конце этого года, а коммерчески доступны они станут в 2027 году.

Сообщается, что платформа Nokia AI-RAN помогает телекоммуникационным провайдерам значительно увеличить пропускную способность восходящих и нисходящих каналов связи за счёт уже имеющегося у них спектра и радиоинфраструктуры. По словам компании, созданная на базе общей программно-определяемой архитектуры Nokia, изначально ориентированной на ИИ, и ускоренных вычислениях NVIDIA, платформа Nokia AI-RAN обеспечивает качественный скачок в производительности и экономике сети. На данный момент она уже продемонстрировала более чем 20-% увеличение эффективности использования спектра, а в планах Nokia — достичь 50 % к 2027 году и более 100 % к 2028 году.

«Вместе с Nokia мы внедряем NVIDIA CUDA и ИИ в baseband-уровень, превращая сеть радиодоступа в ИИ-компьютер планетарного масштаба», — заявил глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang). По его словам, новая платформа позволит раскрыть потенциал и повысить эффективность использования существующего спектра, а также создать основу для новых сервисов ИИ и эры 6G. NVIDIA инвестировала $1 млрд в Nokia для ускорения инноваций в области AI-RAN. У NVIDIA также есть соглашения с Samsung и Ericsson, но последняя пока не готова отказаться от ASIC.

Nokia предлагает три варианта аппаратных платформ AI-RAN. Для существующих клиентов компания предоставляет новый GPU-модуль AirScale. Это решение интегрирует ускоренные вычисления NVIDIA в существующую сетевую инфраструктуру, обеспечивая значительное увеличение пропускной способности путём простого обновления без дополнительных затрат. Этот подход также поддерживается аппаратными ИИ-решениями Marvell в рамках более широкой экосистемы Nokia программно-определяемых архитектур AI-RAN. Платформа также совместима с Open RAN, что обеспечивает совместимость с оборудованием других производителей.

Операторы, желающие большей гибкости развёртывания, могут выбрать автономный узел AI-RAN с GPU, позволяющий запускать рабочие ИИ-нагрузки в сетях 4G, 5G и 6G. Его можно развернуть как автономный узел в кластерах или совместно с решениями Nokia AirScale RAN в качестве единой логической базовой станции. Для телекоммуникационных провайдеров, внедряющих облачные архитектуры, Nokia представляет готовые серверные решения AI-RAN на базе GPU (COTS), поставляемые партнёрами по экосистеме.

Благодаря новой коммерческой модели Nokia операторы смогут приобретать программные решения для ИИ по подписке, обеспечивая улучшенную совокупную стоимость владения и производительность без дополнительных затрат на оборудование. «Вместо того чтобы ждать следующего цикла аппаратного обеспечения, сети могут постоянно повышать производительность, эффективность, безопасность и отказоустойчивость по мере появления новых возможностей», — сообщила Nokia.

«Запуск AI-RAN от Nokia представляет собой важный шаг на пути от отраслевой концепции к коммерческой реальности. Добавление нового узла AI-RAN наряду с подключаемым модулем AirScale и облачными вариантами развёртывания предоставляет операторам практические возможности для внедрения сетей, основанных на ИИ, в зависимости от их существующей инфраструктуры и целей трансформации», — отметил Реми Паскаль (Rémy Pascal), руководитель практики мобильной инфраструктуры в Omdia.

По оценкам компании Dell’Oro, совокупный доход от AI RAN достигнет $35 млрд в течение пяти лет с 2026 по 2030 год, что, как отмечает отраслевой аналитик Себастьян Баррос (Sebastian Barros), «совпадает с тем, что вся отрасль тратит на продукты RAN за один год, примерно $35 млрд, по данным Dell’Oro и Omdia, по сравнению с пиком в $45 млрд в 2022 году. Таким образом, рынок, практически застывший на месте, сохраняет аналогичную инвестиционную траекторию, что и до эры 6G».

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