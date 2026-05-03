Nokia продала Inseego бизнес по выпуску стационарных 5G-роутеров

 
Компания Inseego получит от Nokia бизнес, занимающийся выпуском клиентского оборудования для фиксированного широкополосного беспроводного доступа (FWA CPE). Речь идёт об устройствах уровня домашних модемов и роутеров, обычно работающих с сигналом 5G, сообщает Converge! Digest.

Анонсированная недавно сделка, как ожидается, позволит удвоить выручку Inseego. Кроме того, компания намерена расширить своё портфолио продуктов для телеком-операторов, корпоративных и частных пользователей. Закрытие сделки должно состояться в IV квартале 2026 года, после того как будут выполнены стандартные для этого условия. Покупка согласуется со стратегией Nokia, пытающейся упростить своё портфолио, сконцентрировавшись на сетевой инфраструктуре, связанной с трансформацией сетей на основе ИИ и для ИИ.

В рамках соглашения Nokia станет акционером Inseego, для начала получив приблизительно 7 % в форме акций и варрантов, оцениваемых в $20 млн. После инвестиций ещё $10 млн общая доля Nokia вырастет до приблизительно 11 %. В Nokia подчеркнули, что сделку нельзя считать значимой с финансовой точки зрения, но именно она создаёт условия для роста FWA-бизнеса под управлением игрока, специализирующегося на данном направлении.

Источник изображения: Nokia

Обе компании также рассчитывают на более глубокое сотрудничество, напрямую не связанное со сделкой, включая совместный выход на рынок с инициативами, связанными с 6G, беспроводными» периферийными вычислениями и сетевыми сервисами гна основе ИИ-решений. Также партнёрство позволит оценить новые модели монетизации мобильных сетей и расширение корпоративных и пользовательских предложений в периферийном сегменте. Компании рассчитывают обеспечить для клиентов и сотрудников «преемственность», с согласованной передачей операций и функций поддержки.

Inseego заявляет, что сделка позволит масштабировать бизнес и стать лидером в сегменте беспроводного широкополосного доступа для обычных пользователей и бизнес-клиентов. По словам Converge!, продажа бизнеса усилит стратегический разворот Nokia в сторону более маржинальных инфраструктурных направлений, от RAN до ВОЛС и ядра сети — модернизация пропускной способности с помощью ИИ ускорит рост инвестиций со стороны операторов. В частности, в марте сообщалось, что NVIDIA, Ericsson, Nokia и партнёры займутся развитием 6G с использованием ИИ и открытых платформ.

Для Inseego покупка части бизнеса Nokia означает консолидацию компетенций на рынке FWA CPE в тот момент, когда фиксированную беспроводную связь всё чаще рассматривают как ключевую стратегию широкополосного подключения. Это особенно актуально для слабо охваченных ШПД регионов и для корпоративных периферийных сценариев.

