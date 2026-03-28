PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД

Компания Nokia анонсировала платформу Aurelis for Data Centers — специализированное PON-решение для организации OOB-управления в облачных инфраструктурах и дата-центрах, ориентированных на ИИ.

Технология OOBM предполагает формирование выделенного физического канала, независимого от основной сети, для удалённого управления серверами, коммутаторами и пр., а также диагностики, переконфигурирования устройств и устранения неполадок. Nokia отмечает, что традиционно операторы ЦОД полагаются на выделенные коммутаторы для каждой серверной стойки, что увеличивает требования к энергопотреблению и охлаждению, а также создаёт дополнительные сложности. Решение Aurelis for Data Centers устраняет эти недостатки, предлагая более простую, эффективную и экономичную структуру, говорит компания.

Ядром предложенной платформы является оптический коммутатор Aurelis MF (OLT), который объединяет весь управляющий трафик. Кроме того, задействованы оптические модули Aurelis (ONT), оснащённые интерфейсами Ethernet и RS-232. ONT всё равно придётся размещать в стойке (ToR или в середине), так что сэкономить место не выйдет. Ещё одним компонентом системы является центр Aurelis Command Center, отвечающий за централизованное управление всей OOB-сетью.

Благодаря архитектуре «точка — многоточка» на основе PON один центральный коммутатор соединяет тысячи устройств. При этом количество активных коммутаторов по сравнению с традиционными моделями OOBM сокращается на 90 %, благодаря чему повышается эффективность использования пространства в ЦОД. Экономия электроэнергии составляет до 50 % и более, тогда как операционные процессы упрощаются на 80 % благодаря инструментам автоматизации и средствам проактивного устранения неполадок с использованием ИИ. Доступность заявлена на уровне 99,9999 %.

