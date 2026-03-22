Nokia уже готовится к развитию Wi-Fi 9

Компания Nokia изложила свое видение будущего стандарта беспроводной связи Wi-Fi 9, разработанного для «поддержки цифровых впечатлений в реальном времени, с эффектом полного погружения и управлением с помощью ИИ». Компания планирует с помощью отраслевых дискуссий внести ясность по поводу того, как должны развиваться беспроводные сети для поддержки все более требовательных приложений.

Предполагается, что Wi-Fi 9 будет развиваться вместе с будущими сетями 6G в рамках взаимодополняющей беспроводной экосистемы, с оптимизацией каждой из технологий для различных сред и сценариев использования.

Если ранее развитие Wi-Fi было направлено на увеличение пиковых скоростей и эффективности, то сейчас беспроводные сети должны развиваться, выходя за рамки просто «достаточно быстрых». Следующее поколение Wi-Fi должно поддерживать приложения, где быстродействие, надёжность и предсказуемость так же важны, как и скорость, считает компания.

Wi-Fi 9 будет ориентирован на реальную производительность, а не только на теоретические пиковые скорости. Это включает:

Многогигабитные скорости, чтобы пользователи могли на своих смартфонах, XR-устройствах и ноутбуках в полной мере использовать широкополосные оптоволоконные соединения следующего поколения.

Предсказуемое и надёжное соединение, особенно для новых сценариев использования, таких как иммерсивные медиа, робототехника и тактильное взаимодействие, где задержки более 10 мс и потеря пакетов недопустимы.

Высокую производительность в плотных средах с одновременным подключением десятков устройств, работающих в режиме реального времени и с высокой пропускной способностью.

Повышенную энергоэффективность, гарантирующую, что рост производительности достигается не за счёт увеличения энергопотребления мобильных устройств и точек доступа.

Благодаря этому стандарт Wi-Fi 9 обеспечит поддержку нового поколения цифровых сервисов, зависящих от мгновенного и бесперебойного подключения. Так, развитие ИИ-технологий начинает менять то, как работают и взаимодействуют устройства. Автономные системы, подключённые роботы и интеллектуальные устройства будут полагаться на беспроводные сети для обмена данными и принятия решений в режиме реального времени.

Иммерсивные технологии, такие как дополненная и виртуальная реальность, массовое использование которых не за горами, тоже полагаются на чрезвычайно быстрое взаимодействие и стабильно высокую производительность сетей, что в совокупности обусловит рост интернет-трафика. В связи расширением доступности оптоволоконной широкополосной связи следующего поколения со скоростью 10 Гбит/с и даже 25 Гбит/с, пользователи ожидают такие же скорости и тот же уровень быстродействия на своих устройствах с Wi-Fi.

Влияние Wi-Fi 9 будет ощущаться в цифровых сервисах, на которые люди полагаются каждый день, отметила компания. Например, новые возможности потребуются для проведения виртуального собрания, где коллеги появляются в виде реалистичных аватаров в общем рабочем пространстве, или для совместной работы в трёхмерной среде в реальном времени, где каждый жест и взаимодействие происходят мгновенно. AR/VR-инструменты следующего поколения, облачные игровые платформы и 3D-среды реального времени зависят от способности беспроводных сетей обеспечивать высокую скорость (100+ Мбит/с на устройство), стабильно низкую задержку (менее 5 мс) и стабильную производительность. Всё это должен обеспечить Wi-Fi 9, считает Nokia.

Другие новые приложения будут предъявлять дополнительные требования к беспроводным сетям. Например, тактильные и осязательные технологии, позволяющие пользователям получать физическую обратную связь при взаимодействии с цифровой системой, требуют от сети мгновенной и надёжной передачи обратной связи в любой момент как на устройства, так и с устройств, даже при полной загрузке сети. В этом случае качество и быстрота отклика беспроводного соединения не менее важны, чем сама скорость.

«Изложив это видение сейчас, мы стремимся помочь определить следующий этап инноваций в области беспроводных технологий, обеспечив тем самым, чтобы будущие беспроводные сети могли поддерживать захватывающие, интеллектуальные и работающие в режиме реального времени возможности, которые определят следующую эру цифровой связи», — отметила компания.

Nokia также призвала к скорейшему согласованию в отрасли чётких целей по производительности и требований, ориентированных на сценарии использования, чтобы следующее поколение Wi-Fi развивалось вместе с ВОЛС и сетями 6G. «Тесная координация между беспроводными и проводными технологиями будет иметь важное значение для обеспечения стабильной и предсказуемой производительности в различных средах», — подчеркнула компания.

