Selectel и ИТМО создали СП для разработки платформы по созданию ИИ-агентов для бизнеса

Selectel и Национальный исследовательский университет ИТМО объявили о запуске совместного предприятия с целью разработки решений в сфере ИИ, в частности — платформы для создания, внедрения и промышленной эксплуатации мультиагентных систем на базе больших языковых моделей (LLM). Новая платформа позволит быстро создавать ИИ-решения под конкретные бизнес-процессы заказчиков, подключать их к корпоративным данным и системам, измерять качество работы и безопасно их развивать по мере изменения задач бизнеса.

Коммерческая модель будет учитывать фактическое потребление вычислительных ресурсов и токенов. Оплата заказчиком использования ИИ-агентов будет производиться в зависимости от объёма, сложности и места выполнения работы: на инфраструктуре Selectel, в выделенном контуре или непосредственно у заказчика.

Сообщается, что в штат СП войдёт проектная группа ИТМО и опытные эксперты индустрии. ИТМО выступит ключевым центром компетенций с готовыми наработками, а Selectel обеспечит финансирование проекта на сумму более 1 млрд руб., а также предоставит необходимую IT-инфраструктуру. Ранее сообщалось, что Selectel создал новую компанию для реализации ИИ-проектов — «Эмерджентные мультиагентные системы» (ООО «ЭМС»).

По словам Олега Любимова, гендиректора Selectel, объединив экспертизу Selectel в построении специализированной инфраструктуры для ИИ с профильными компетенциями команды ИТМО, и действуя при этом как самостоятельный игрок, новое предприятие будет способствовать ускорению развития прикладных решений, необходимых крупному бизнесу на фоне перехода к агентной экономике ИИ-систем.

Любимов уточнил в интервью ресурсу Forbes, что у Selectel доля в уставном капитале СП составляет ⅔, у ИТМО — ⅓. Руководитель ИТМО Александр Бухановский рассказал Forbes, что специалисты ИТМО разработали технологию, которая автоматизирует конструирование прикладных агентов ИИ и мультиагентных систем на их основе под комплексные бизнес-задачи. «Мы реализовали ИИ, который умеет делать ИИ», — отметил он.

С 2020 года Selectel инвестировал в развитие ИИ-решений более 3,5 млрд руб. В ближайшие пять лет провайдер планирует увеличить финансирование проектов в сфере ИИ, выделив на эти цели 10 млрд руб. С конца прошлого года 25 % АО «Селектел» принадлежит компании «Каталитик Пипл», созданной МКПАО «Т-Технологии» и ХК «Интеррос».

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