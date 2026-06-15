В Сингапуре запущен суперкомпьютер ASPIRE 2B на базе NVIDIA H200 и AMD EPYC Turin с быстродействие 115 Пфлопс

Национальный суперкомпьютерный центр Сингапура (NSCC) объявил о запуске вычислительного комплекса ASPIRE 2B с производительностью 115 Пфлопс. Систему планируется использовать для решения сложных задач в области климатологии и метеорологии, здравоохранения, разработки материалов, передового производства, ИИ и пр.

В основу ASPIRE 2B положены 96-ядерные процессоры AMD EPYC 9655 поколения Turin: суммарное количество вычислительных ядер в составе суперкомпьютера достигает 184 320 (задействованы 1920 чипов). Быстродействие CPU-секции находится на уровне 12 Пфлопс.

GPU-раздел машины объединяет 1536 ускорителей NVIDIA H200 со 141 Гбайт памяти HBM3e. Их суммарная пиковая производительность указана на отметке 103 Пфлопс. Объём системной памяти составляет 1072 Тбайт, вместимость подсистемы хранения данных — 63,5 Пбайт. Применяется интерконнект Slingshot с пропускной способностью 400 Гбит/с.

Суперкомпьютер ASPIRE 2B планируется интегрировать с квантовой системой Helios компании Quantinuum, установка которой в Сингапуре запланирована на конец нынешнего года. Это позволит осуществлять гибридные квантово-классические вычисления в рамках комплексных проектов, связанных с молекулярным моделированием и созданием перспективных материалов.

Отмечается также, что NSCC меняет модель доступа пользователей к вычислительным ресурсам страны. Приоритет будет отдаваться национальным программам исследований и инноваций. Это должно способствовать ускорению развития передовых технологий и расширению сферы предпринимательства.

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