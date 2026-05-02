AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач

Компания QNAP Systems анонсировала сервер хранения QAI-h1290FX, предназначенный для решения ИИ-задач на периферии. Устройство подходит для работы с большими языковыми моделями (LLM), генеративными приложениями, поисковыми сервисами на базе RAG и пр.

Новинка построена на платформе AMD с процессором EPYC Rome 7302P (16C/32T; до 3,3 ГГц). Объём оперативной памяти DDR4 ECC в базовой конфигурации составляет 128 Гбайт, в максимальной — 1 Тбайт. Во фронтальной части расположены 12 отсеков для SFF-накопителей U.2 с интерфейсом PCIe 4.0 x4 (NVMe) или SATA-3 с возможностью горячей замены.

Система оснащена тремя слотами PCIe 4.0 x16 и одним слотом PCIe 4.0 x8. Возможна установка GPU-ускорителя NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition с 96 Гбайт памяти GDDR7 или NVIDIA RTX Pro 4500 Blackwell с 32 Гбайт памяти GDDR7. В первом случае обеспечивается возможность использования LLM с более чем 70 млрд параметров, во втором — 30 млрд параметров. Применена ОС QuTS hero h5.2.9. Упомянуты такие предустановленные ИИ-инструменты, как AnythingLLM, OpenWebUI, Ollama, Stable Diffusion, ComfyUI, n8n и vLLM.

Устройство располагает двумя портами 2.5GbE и двумя 25GbE-портами SFP28 (SmartNIC), а также тремя разъёмами USB 3.0 Type-A (один находится спереди, два — сзади). Дополнительно может быть установлен сетевой адаптер 100GbE. Габариты сервера составляют 150 × 368 × 362 мм, масса — 10,4 кг. Диапазон рабочих температур — от 0 до +40 °C. Задействованы два вентилятора охлаждения диаметром 92 мм и блок питания мощностью 750 Вт. Производитель предоставляет на новинку пятилетнюю гарантию.

